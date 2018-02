AIR ITALY Qatar Airways | Malpensa e i grattacapi per Alitalia

ALITALIA/ Il consiglio per il nuovo Governo dal caso Meridiana-AIR Italy : La nascita di Air Italy dovrebbe portare a una riflessione sul futuro di ALITALIA. Il Governo che verrà non dovrà prendere decisioni affrettate. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 08:49:00 GMT)ALITALIA/ Lo spezzatino dietro l'ipotesi di cordata Cerberus-Easyjet-Air France-Delta, di A. GiuricinALITALIA/ L'alternativa allo "spezzatino" con EasyJet, Air France, Lufthansa e Wizz Air, di S. Luciano

AIRItaly - Qatar AIRways sbarca in Europa... con lo sconto : Torino - Un valore stimato sulla base di un piano industriale non più attuale, uno sconto consistente e 40 milioni di euro per diventare il primo vettore aereo nazionale. Con l'obiettivo di ...

Da Alisarda a Meridiana ad AIRitaly : la storia e le foto - 1963-2018 - : Airitaly, nata da Meridiana e Qatar Airways sarà concorrente di Alitalia. Ripercorriamo la storia che iniziò nel 1963 con l'Alisarda dell'Aga Khan

AIR ITALY : Poletti - bene nuovo vettore - speranza per futuro territorio : Roma, 20 gen. (AdnKronos) – “Ogni giorno dobbiamo fare i conti con le crisi ma anche con le soluzioni: bene la partenza di Air Italy che inciderà su un territorio molto colpito. Il nuovo vettore dunque ci lascia ben sperare nel suo futuro”. Cosi il ministro del lavoro Giuliano Poletti commenta la partenza del nuovo vettore aereo Air Italy, la nuova denominazione di Meridiana. L'articolo Air Italy: Poletti, bene nuovo vettore, ...

Meridiana cambia il nome in AIR ITALY e punta a battere Alitalia : In tre anni la flotta raggiungerà quota 50 aerei, con l’obiettivo di superare Alitalia e diventare il principale vettore a livello nazionale. Con l’ingresso del nuovo azionista Qatar Airways la compagnia Meridiana inaugura ufficialmente un nuovo corso. Lo fa cambiando il proprio nome – senza particolari picchi di fantasia – in Air Italy e presentando un piano di sviluppo quinquennale che punta a creare 1500 nuovi posti di lavoro. “Ci ...

AIR ITALY punta su Malpensa per la sfida ad Alitalia : Meridiana, dopo 50 anni di attività, lascia che il suo futuro si chiami Air Italy, uno dei marchi del gruppo elevato a brand. Come anticipato dal Giornale la novità è stata lanciata ieri a Milano. ...

Ecco come Meridiana diventa AIR ITALY e lancia la sfida ad Alitalia : Sotto la guida di Qatar Airways, socio a fianco dell'Aga Khan, la compagnia cambia nome e annuncia una forte espansione di flotta e rotte

Meridiana diventa AIR ITALY e sfida Alitalia : 50 aerei e tanti posti di lavoro? : Una notizia che probabilmente farà molto discutere nel nostro Paese nei prossimi giorni è quella relativa al vero e proprio combattimento che potrebbe sorgere ben presto nei cieli. Non stiamo parlando di guerre chiaramente (e per fortuna), ma del progetto che Qatar Airways sta finanziando e ha in mente di attuare in Italia. Risorge così Meridiana, che da ieri si chiama Air Italy, pronta a lanciare il guanto di sfida ad Alitalia con l'ingresso di ...

AIRITALY - spina nel fianco di Alitalia : Senz'altro alternativo all'ingombrante monopolio di Alitalia, volando in lungo e largo per l'Italia ma anche in gran parte del Mondo . sebbene "compagnia leggera", smart come si dovrebbe dir oggi, ...

AIRITALY - spina nel fianco di Alitalia : Fine di un'altra storia tutta italiana, Meridiana è uscita di scena. Ma ne è appena cominciato un altro capitolo dal nome che non si presta certo a equivoci: AIRITALY, che ha voglia e aria di esser ...

Meridiana diventa AIR ITALY e sfida Alitalia : si punta a voli low cost - 10 milioni di passeggeri e 1500 assunzioni : ‘Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla’, cita un antico detto sul cambiamento, a volte necessario per l’evoluzione. E Meridiana, questa volta, la lezione l’ha capita bene. Da cenerentola dei cieli italiani, si prepara a diventare una delle stelle più brillanti del firmamento, attraverso un cambiamento che segnerà una svolta epocale. Meridiana cambia così nome in Air ...

Meridiana cambia nome e diventa AIR ITALY : «Supereremo Alitalia» : Meridiana cambia nome in Air Italy e, con il supporto del nuovo azionista Qatar Airways, punta a diventare «il vettore nazionale per l'Italia», scalzando Alitalia. «Dimostreremo...

Meridiana diventa AIR ITALY : punta a essere il vettore nazionale : Milano , askanews, - Meridiana cambia pelle e diventa Air Italy. È la nuova compagnia aerea targata Qatar Airways, evoluzione del vettore sardo presentata a Milano nel corso di una conferenza stampa ...

AIR ITALY - Delrio : Bene questo piano ambizioso - darà frutti : Teleborsa, - "Soddisfazione per il nuovo piano industriale di Meridiana, con la nascita di Air Italy. Un piano ambizioso, che darà più forza a tutto il nostro Paese. Grazie a tutta la dirigenza e ai ...