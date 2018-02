90 SPECIAL Anticipazioni ultima puntata 22 febbraio | il grande ritorno dei Two Fingerz

90 SPECIAL - anticipazioni ultima puntata : ospiti 22 febbraio : Ultimo appuntamento con 90 special , lo show televisivo condotto da Nicola Savino con la complicità di Katia Follesa e Ivana Mrazova Tutto pronto per l’ ultima puntata di 90 special , lo show dedicato agli anni ’90 condotto da Nicola Savino su Italia 1. Scopriamo ospiti ed anticipazioni di quello che vedremo in tv. 90 special , ospiti giovedì 22 febbraio Giovedì 22 febbraio 2018 alle 21.20 ritorna l’appuntamento con 90 special , lo ...

90 SPECIAL - ultima puntata con Nicola Savino : ospiti e anticipazioni 22 febbraio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . 90 Special : anticipazioni e ospiti di oggi 22 febbraio Tra gli ospiti che questa sera ...

90 SPECIAL : anticipazioni quarta puntata del 15 febbraio. Il ritorno del pupazzo Uan e la reunion di Non è la Rai : Le anticipazioni della quarta puntata di 90 Special, di giovedì 15 febbraio ci annunciano che ci sarà un gradito ritorno per grandi e piccini: il pupazzo Uan! Per chi non lo ricordasse, il pupazzo Uan era un simpatico personaggio con cui si interfacciava Paolo Bonolis nel programma per bambini Bim Bum Bam. 90 Special: il ritorno del pupazzo rosa Uan Torna giovedì alle 21.25 su Italia 1 la trasmissione condotta da Nicola Savino, che ...