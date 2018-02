“Sei lurida… fai schifo” A Uomini e Donne va in scena la tragedia La tronista ha

caffeinamagazine

(Di martedì 20 febbraio 2018) Nilufar Addati non ce l’ha fatta e alla fine ha sbottato. La giovanissimadisi è lasciata andare ad un commovente sfogo. La ragazza non fa altro che continuare a leggere bruttissimi commenti nei suoi confronti. E questa volta qualcuno ha proprio esagerato. La 19enne al colmo della tristezza e senza più riuscire a trattenere le lacrime, ha chiesto qualche minuto per sé in trasmissione per affrontare una questione delicata. La Addati è stata costretta sui social infatti è stata presa pesantemente di mira. Nilufar ha letto in trasmissione tutti gli insulti che le sono piovuti addosso. Li ha letti uno per uno, augurandosi di combattere questa violenza con l’unica arma possibile: la speranza di suscitare almeno un po’ di vergogna. Si è sciolta in lacrime perché la sofferenza non è così semplice da nascondere, ma ha alzato la testa e tentato di pareggiare i ...