Consip | Pg | ' Woodcock a Vannoni | vuoi vacanza in cella?' Integrata accusa a processo

Consip - il Csm chiede d’integrare le accuse contro i pm Woodcock e Carrano : Riscrivere le accuse a carico dei pm di Napoli, Henry John Woodcock e Celeste Carrano. Il motivo? Va specificato meglio quale sia “la grave scorrettezza” che avrebbero commesso durante l’interrogatorio di Filippo Vannoni, presidente di Publiacque Firenze , ex consigliere di palazzo Chigi poi finito indagato nell’inchiesta Consip. È la decisione messa dalla dalla sezione disciplinare del Csm nel procedimento contro i due ...

Il Csm dà una mano a Woodcock : non è chiara quale sia la "grave scorrettezza" commessa su Consip - accusa da riscrivere : Va riscritta l'accusa a carico dei pm di Napoli Henry John Woodcock e Celeste Carrano, specificando meglio quale sia "la grave scorrettezza" che avrebbero commesso durante l'interrogatorio di uno degli indagati dell'inchiesta Consip,l'ex consigliere di palazzo Chigi Filippo Vannoni. Lo ha deciso la sezione disciplinare del Csm nel procedimento ai due sostituti napoletani, incaricando il pg della Cassazione a provvedere in tal senso.

Caso Consip - il Pm di Napoli John Woodcock di fronte alla sezione disciplinare del CSM : Il giudizio disciplinare riguarda anche la pm Celestina Carrano. Ai pm di Napoli l'accusa contesta di aver violato i doveri professionali perché con "inescusabile negligenza" evitarono "l'immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato di Filippo Vannoni, già consigliere della presidenza del Consiglio dei Ministri

Woodcock e Sciarelli prosciolti per la soffiata Consip. Assolto sindaco di Ischia inquisito dal pm napoletano : Ferrandino è stato Assolto dal tribunale di Napoli per l'accusa di corruzione nell'inchiesta sugli illeciti negli appalti per la metanizzazione dell'isola. Secondo i giudici il fatto non sussiste

Federica Sciarelli e John Woodcock : archiviate le indagini sul caso Consip : archiviate le indagini del caso Consip sul pm di Napoli Henry John Woodcock e la giornalista di 'Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli. La decisione è stata presa dalla gip del tribunale di Roma Alessandra Boffi.Il magistrato, responsabile dell'inchiesta della procura di Napoli sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione, era indagato per falso e rivelazione del segreto d'ufficio. Mentre la giornalista rispondeva solo di ...

Consip - il 19 febbraio processo disciplinare per pm Woodcock e Carrano : Sarà celebrato il 19 febbraio prossimo il processo disciplinare a carico dei napoletani titolari dell’inchiesta Consip Henry John Woodcock e Celestina Carrano. Ai due magistrati viene contestato un interrogatorio: quello dell’ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni. Indicato dall’ex ad di Consip, Luigi Marroni, come uno degli interlocutori che lo informarono di un’inchiesta in corso, Vannoni, che chiamò in causa l’allora sottosegretario ...