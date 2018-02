Tre italiani scomparsi in Messico | i familiari | Li fanno marcire in carcere

“Germi - sporcizia. Rischio infezioni alle stelle”. Lo scandalo dei centri estetici low cost che spaventa gli italiani. Ecco cosa poTrebbe succederci frequentando quei locali dai prezzi imbattibili : Un servizio girato a Milano, per la precisione all’interno di alcuni centri estetici, e destinato sicuramente a far discutere quello trasmesso da Le Iene, che hanno visitato alcuni esercizi dai prezzi molto, molto allettanti che propongono servizi tradizionali a un costo stracciato. cosa c’è di strano? Facile (e sconcertante) a dirsi dopo aver visto il servizio realizzato in merito da Liza Boschin Come mai? Dopo aver visionato ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (lunedì 19 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta STreaming : oggi lunedì 19 febbraio saranno soltanto 14 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Non abbiamo chance di medaglia, si spera che la squadra di curling riesca a battere la Corea del Sud e che Cappellini/Lanotte ottengano un buon risultato nel corto di danza. Di seguito il calendario, il Programma dettagliato, gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di ...

Messico - nessuna traccia dei Tre italiani scomparsi. Gli ultimi messaggi - il gps dell’auto e la pista che porta alla polizia messicana : Secondo i familiari sono stati rapiti, anche se a oggi non è stato chiesto alcun riscatto, ma la verità è che non c’è alcuna traccia dei tre napoletani scomparsi in Messico il 31 gennaio scorso, il 60enne Raffaele Russo, il figlio Antonio, 25 anni e il nipote Vincenzo Cimmino, 29 anni. I tre si trovavano nella zona di Tecalitlan, nello Stato di Jalisco, terra dei narcos. La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine, al momento senza ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 18 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta STreaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang (18 FEBBRAIO) L’Italia non ha grandi chance di medaglia nella giornata di domani, domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono poche le nostre possibilità di salire sul podio: servono infatti due autentiche imprese alla staffetta di sci di fondo e ai ragazzi del gigante. Lukas Hofer e Dominik Windisch sono delle mine vaganti nella mass ...

Messico - scomparsi Tre italiani : da diciotto giorni nessuna notizia. Si teme un rapimento : ROMA - Tre italiani sono scomparsi dal 31 gennaio scorso a Tecaltitlan, città dello stato di Jalisco, in Messico. Lo denunciano i familiari dei tre. La Farnesina sta seguendo il caso con...