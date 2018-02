Serie A Spal | Semplici | «Contro il Napoli partita in bilico»

Serie A - il Napoli batte la Spal di misura e si riprende la testa della classifica : Benevento-Crotone: cronaca, statistiche, tabellino BOLOGNA-SASSUOLO 2-1 Poli e Pulgar firmano la vittoria del Bologna sul Sassuolo, la numero 600 in Serie A. Decisiva negli ultimi minuti la punizione ...

Serie A Napoli-Spal 1-0 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli di Sarri conquista la nona vittoria consecutiva e si riprende il primo posto in classifica, sorpassando di nuovo la Juventus. Contro la Spal decide una rete di Allan al 6' del primo ...

Serie A - al Napoli basta Allan per tenere la testa della classifica : 1-0 contro la Spal : Gli azzurri di Maurizio Sarri rispondono subito alla vittoria della Juventus nel derby e al San Paolo battono la Spal per 1-0, senza brillare, tornando in vetta al campionato con 66 punti a +1 sulla ...

Video goal Napoli-SPAL 1-0 - Highlights e Tabellino 25^ Giornata Serie A : Risultato Finale Napoli-SPAL 1-0: Cronaca e Video Gol Allan 25° Giornata serie A 18 Febbraio 2018. Il Napoli si porta a casa i tre punti ma lascia sul campo diverse occasioni non sfruttate, da sottolineare la prova di Allan, un pò in ombra invece Insigne. Tra i ferraresi è difficile votare il migliore, probabilmente solo la prestazione di Meret è sufficiente. Il Napoli parte subito aggressivo, sfiorando la rete per ben due volte nei primi ...

PAGELLE / Napoli-Spal (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : PAGELLE Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:12:00 GMT)

Serie A - Il Napoli batte la Spal e torna in testa : Roma, 18 feb. , askanews, Il Napoli batte 1-0 la Spal e si riprende la testa della classifica. Decide un gol di Allan. In coda spettacolo a Benevento. I sanniti battono 3-2 il Crotone e salgono a ...

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il Benevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

Pagelle / Napoli-Spal : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : Pagelle Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:22:00 GMT)

Probabili formazioni / Napoli Spal : Quote e ultime novità live. Occhio a Kurtic! (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Spal: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo. Ottima occasione di allungare per i partenopei(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:59:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Spal : Reina vs Meret - quote e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Spal: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo. Ottima occasione di allungare per i partenopei(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:17:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Spal : Chiriches a disposizione. Ultime novità live (Serie A 25^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Spal: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo. Ottima occasione di allungare per i partenopei(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:40:00 GMT)

Probabili formazioni/ Napoli Spal : quote - le ultime novità live (Serie A 25^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Spal: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo. Ottima occasione di allungare per i partenopei(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 03:18:00 GMT)

Serie A Tim : probabili formazioni di Napoli-Spal : ... la partita può essere vista sulle reti di Sky e Mediaset Premium , sui canali Sky Calcio 1 o su Premium Calcio 1, per la diretta streaming tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play. Il Napoli ...

Serie A Roma - Di Francesco : «Spalletti? Concentrato sulla Champions» : ... 'con me si lottava per lo scudetto', le parole dell'attuale tecnico dell'Inter, : " Abbiamo cose più importanti alle quali pensare - dice a Premium Sport - come preparare bene la partita di ...