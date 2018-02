Amici 2018 | Garrison commette una gaffe con Tom Walker

Amici 2018 anticipazioni lunedì 19 febbraio : ecco cosa sta succedendo in studio! : Ennesima figuraccia ad Amici 2018: le anticipazioni per lunedì 19 febbraio che tutti vorremmo, parlerebbero di provvedimenti, anche minimi, per alcuni allievi che non riescono a tenere a freno la lingua. Ci sta avere dei pensieri, semplicemente Orion e Bryan dovrebbero ricordarsi che sono ripresi dalle telecamere nella scuola; dal loro dire che la produzione "pompa Daniele", è emerso che ci sono delle rivalità tra i ballerini e di sicuro una è ...

Amici 2018 - undicesima puntata di sabato 17 febbraio in diretta : ospite Tom Walker : Irama - Amici 2018 La corsa al Serale di Amici 2018 continua con l’undicesimo speciale del sabato pomeriggio. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2018: la diretta minuto per minuto dell’undicesimo speciale di sabato 17 febbraio 14.12: Maria De Filippi entra in studio e dà il via alla puntata. Subito la ...

Emma Marrone ospite ad Amici 2018/ Gli auguri all’amico Simone Belli - la foto : Emma Marrone, ospite allo speciale del sabato di Amici 2018, per cantare il suo nuovo singolo L'Isola, primo estratto dall'album Essere qui. Prove tecniche di ritorno al serale?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:11:00 GMT)

Amici 17 – Undicesima puntata del 17 febbraio 2018 : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, è tornato con la 17° edizione al sabato pomeriggio e con una nuova classe. Proseguono le lezioni, le sfide e le prove di canto e di ballo per gli allievi, sempre più a rischio e che devono cercare di conquistarsi l’accesso nella classe che comporrà […] L'articolo Amici 17 – Undicesima puntata del 17 febbraio 2018 sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Amici 2018 - i figli di Paola Turci? A parlarne è proprio lei! : Sono tante le domande sulla vita privata di Paola Turci: figli, famiglia, ex marito e compagno, queste sono le curiosità che più di altre vengono ricercate e sono oggetto di domande da parte vostra, e quindi siamo qui a riassumere ciò che è successo nella vita della cantante fino a oggi. E c'è molto da raccontare, inoltre Paola non si è mai tirata indietro nel corso delle interviste dal rispondere a domande sui suoi sentimenti e su ciò che si ...

Amici 17 Ed.2018/ Black Soul Trio eliminati? Responso rimandato - nuovi esami in arrivo : Amici 17 edizione 2018, anticipazioni: eliminazione in arrivo per Matteo e i Black Soul Trio? In attesa del Responso in arrivo per gli allievi gli esami di sbarramento.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 04:11:00 GMT)

Ascolti finale Sanremo 2018 a 12 - 1 milioni (58 - 3%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 10 febbraio 2018. Come è andata la serata finale del 68° Festival di Sanremo (hanno vinto Ermal Meta e Fabrizio Moro)? E come sono andati i programmi del pomeriggio? Ascolti tv di sabato 10 febbraio 2018: Festival di Sanremo, serata finale e confronto con le precedenti La quinta e ultima puntata del […] L'articolo Ascolti finale Sanremo 2018 a 12,1 milioni (58,3%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e ...

Amici 17 – Decima puntata del 10 febbraio 2018. Sephora nuova allieva - eliminata Claudia. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, è tornato con la 17° edizione al sabato pomeriggio e con una nuova classe. Proseguono le lezioni, le sfide e le prove di canto e di ballo per gli allievi, sempre più a rischio e che devono cercare di conquistarsi l’accesso nella classe che comporrà […] L'articolo Amici 17 – Decima puntata del 10 febbraio 2018. Sephora nuova allieva, eliminata Claudia. sembra ...