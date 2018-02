BMW - La 320d prosciolta dalle accuse degli ambientalisti

quattroruote

(Di giovedì 15 febbraio 2018) La BMWsoddisfa pienamente tutti i requisiti previsti dalla normativa europea: lAutorità federale tedesca per i trasporti Kba assolve con formula piena la Casa bavarese, pubblicando i risultati dei test condotti sul modello accusato lo scorso dicembre da parte del gruppo ambientalista Deutsche Umwelthilfe. "In linea di principio, i veicoli della BMW non sono manipolati e rispettano tutti i requisiti legali: i nostri motori diesel sono puliti, ha commentato Klaus Fröhlich, membro del Consiglio di amministrazione della Casa di Monaco. In particolare, i test hanno dimostrato che l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni richiesti per il trattamento dei gas di scarico riflette il comportamento di guida del cliente. Le conclusioni della Kba suggeriscono anche che le letture delle emissioni criticate da "Deutsche Umwelthilfe" derivano da situazioni di guida ...