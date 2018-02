Volley: Cev Cup, Casalmaggiore è nei quarti di finale (Di mercoledì 7 febbraio 2018) IL TABELLINO- POMI' Casalmaggiore - LINAMAR-BEKESCSABAI RS KFT 3-0 , 25-22, 25-18, 25-17, POMI' Casalmaggiore: Balkenstein-Grothues 9, Guiggi 9, Drews 17, Guerra 8, Lo Bianco 1, Zambelli 7, Sirressi , ... tuttosport (Di mercoledì 7 febbraio 2018) IL TABELLINO- POMI'- LINAMAR-BEKESCSABAI RS KFT 3-0 , 25-22, 25-18, 25-17, POMI': Balkenstein-Grothues 9, Guiggi 9, Drews 17, Guerra 8, Lo Bianco 1, Zambelli 7, Sirressi , ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore si sbarazza del Bekecsabai e vola ai quarti di finale! Super Drews - ora lo Schwerin : Casalmaggiore si è qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno surclassato il Linamar Bekescsabai con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-17) replicando così il risultato dell’andata. Al prossimo turno le casalasche sfideranno le tedesche del Palmberg Schwerin che si sono sbarazzate del Khimik Yuzhny: sulla carta una sfida alla portata per ... si è qualificata aidi finale della CEV Cupdi, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno surclassato il Linamar Bekescsabai con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-17) replicando così il risultato dell’andata. Al prossimo turno le casalasche sfideranno le tedesche del Palmbergche si sonote del Khimik Yuzhny: sulla carta una sfida alla portata per ...

Volley : Cev Cup - Casalmaggiore e Busto a caccia dei quarti : ROMA- Le due italiane impegnate nella Cev Femminile, Pomì Casalmaggiore e Yamamay E-Work Busto Arsizio , fra domani sera e giovedì saranno impegnate nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di CEV ... : ROMA- Le due italiane impegnate nella Cev Femminile, Pomìe Yamamay E-WorkArsizio , fra domani sera e giovedì saranno impegnate nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di CEV ...

Volley - Champions League 2018 – Trento espugna Smirne e vola in testa al girone! Giannelli doppia cifra - Kovacevic-Hoag show : Trento ha sconfitto l’Arkas Izmir per 3-1 (22-25; 25-9; 25-17; 25-17) e ora è davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno espugnato il campo della formazione turca e si sono portati in testa al proprio girone grazie alla terza vittoria nel torneo: ora hanno un punto di vantaggio sullo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, una vittoria in più e sei ... ha sconfitto l’Arkas Izmir per 3-1 (22-25; 25-9; 25-17; 25-17) e ora è davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale delladimaschile. I ragazzi di coach Lorenzetti hannoto il campo della formazione turca e si sono portati inal proprio girone grazie alla terza vittoria nel torneo: ora hanno un punto di vantaggio sullo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, una vittoria in più e sei ...

Volley - CEV Cup 2018 – Verona sbriga la pratica Liberec e vola ai quarti di finale : Verona si è qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri hanno sconfitto il Dukla Liberec per 3-0 (25-19; 25-16; 28-26) dopo il 3-1 dell’andata e hanno così festeggiato il passaggio del turno davanti ai 1600 spettatori del PalaOlimpia: ora i ragazzi di coach Grbic se la dovranno vedere con i francesi del Montpellier che hanno eliminato lo Shakhtior ... si è qualificata aididella CEV Cupdimaschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri hanno sconfitto il Duklaper 3-0 (25-19; 25-16; 28-26) dopo il 3-1 dell’andata e hanno così festeggiato il passaggio del turno davanti ai 1600 spettatori del PalaOlimpia: ora i ragazzi di coach Grbic se la dovranno vedere con i francesi del Montpellier che hanno eliminato lo Shakhtior ...

Volley : Cev Cup - Verona batte ancora il Dukla Liberec ed è nei quarti : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Grbic manda in campo il sestetto tipo: Spirito in regia, Stern opposto, Pajenk e Birarelli al centro, Manavinhezad e Jaeschke in banda, Pesaresi libero. Dopo un inizio ... : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Grbic manda in campo il sestetto tipo: Spirito in regia, Stern opposto, Pajenk e Birarelli al centro, Manavinhezad e Jaeschke in banda, Pesaresi libero. Dopo un inizio ...

Volley - Coppa Italia 2018 – Trento prova a sorprendere : l’outsider ai raggi X - con i colpi di Kovacevic e Lanza : Nel fine settimana del 27-28 gennaio riflettori puntati sul PalaFlorio di Bari dove si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2018 di Volley maschile. Quattro squadre si presenteranno nell’impianto pugliese per andare a caccia del trofeo. Si preannunciano grandi sfide tra Civitanova, Perugia, Modena e Trento: le quattro big del nostro campionato si incroceranno tra loro per inseguire il secondo titolo della stagione. Conosciamo meglio ... : Nel fine settimana del 27-28 gennaio riflettori puntati sul PalaFlorio di Bari dove si disputerà la Final Four delladimaschile. Quattro squadre si presenteranno nell’impianto pugliese per andare a caccia del trofeo. Si preannunciano grandi sfide tra Civitanova, Perugia, Modena e: le quattro big del nostro campionato si incroceranno tra loro per inseguire il secondo titolo della stagione. Conosciamo meglio ...

Volley - SuperLega 2018 – Trento batte Castellana Grotte nel recupero e rafforza il quarto posto. Kovacevic sugli scudi : Trento ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (23-25; 25-22; 27-25; 25-16) nel recupero della 17^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I dolomitici espugnano il PalaFlorio di Bari soffrendo per 107 minuti e rafforzano il quarto posto in classifica. Un risultato importante per i ragazzi di Lorenzetti che ottengono il secondo successo consecutivo dopo aver battuto Verona domenica scorsa. La Diatec, dopo aver ... ha sconfittoper 3-1 (23-25; 25-22; 27-25; 25-16) neldella 17^ giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I dolomitici espugnano il PalaFlorio di Bari soffrendo per 107 minuti eno ilposto in classifica. Un risultato importante per i ragazzi di Lorenzetti che ottengono il secondo successo consecutivo dopo aver battuto Verona domenica scorsa. La Diatec, dopo aver ...