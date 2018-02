Virus WhatsApp | cosa fare e come difendersi

WhatsApp - ecco il nuovo Virus informatico che spia le chat Video : Oramai i sistemi di messaggistica istantanea sono diventati di uso comune per numerosi utenti #Smartphone, non solo per lo svago o per il tempo libero, ma anche in ambito professionale o sportivo. Se considerate l'utilizzo dei gruppi chat per team di lavoro o squadre professionistiche o amatoriali, tanti argomenti passano tramite applicazioni come WhatsApp [Video], #Telegram o Messenger di Facebook. A volte vengono scambiati anche dati ...

WhatsApp - ecco il nuovo Virus informatico che spia le chat : Oramai i sistemi di messaggistica istantanea sono diventati di uso comune per numerosi utenti smartphone, non solo per lo svago o per il tempo libero, ma anche in ambito professionale o sportivo. Se considerate l'utilizzo dei gruppi chat per team di lavoro o squadre professionistiche o amatoriali, tanti argomenti passano tramite applicazioni come WhatsApp, Telegram o Messenger di Facebook. A volte vengono scambiati anche dati sensibili, o ...

Utenti WhatsApp italiani a rischio : rilevato un Virus che registra le telefonate : Un nuovo allarme è stato lanciato in questi giorni dai ricercatori specializzati in cyber-security. Sembra, infatti, sia stato rilevato in Italia uno dei più sofisticati virus mai identificato prima d'ora, in grado di rubare i messaggi scambiati tramite WhatsApp. Skygofree: in Italia dilaga il virus che assume il controllo dello smartphone infetto Ma non sono solo i messaggi testuali ad essere nel mirino. Il malware, infatti, sembra essere in ...

Nuovo Virus-spia ruba i messaggi di Whatsapp e registra le conversazioni - : Si tratta del virus Skygofree diffusosi attraverso siti contraffatti dei principali operatori di reti telefoniche nei quali agli utenti viene proposto di installare "un app per velocizzare internet". "...

Fa tremare il nuovo Virus Android per device Samsung - Huawei ed ASUS : spiato pure Whatsapp : Sta prendendo piede in questi ultimissimi giorni un nuovo virus Android, che pare godere di una struttura nettamente più complessa ed avanzata rispetto a quelli che abbiamo tratto di recente su queste pagine. Il suo nome è Skygofree e, giusto premetterlo subito, non è legato né a Sky, né tantomeno alla celebre app SkyGo che tanto è utilizzata dagli abbonati alla nota tv a pagamento. Nel dettaglio, siamo al cospetto di uno spyware che rischia di ...

Messaggio WhatsApp Virus : cosa fare e come difendersi : Fin quando si tratta di una “catena” – per quanto siano noiose – tutto bene, ma se si tratta di una vera e propria truffa allora la storia è ben diversa! Un Messaggio WhatsApp virus non è altro che una bufala creata appositamente per ingannare allo scopo di rubare informazioni, soldi, o peggio ancora, danneggiare il vostro dispositivo con un virus. Ma difendersi è facile, e contrattaccare lo è ancora di più! In questa ...

Virus dal numero 3476301066 e da foto del buongiorno e buonanotte su WhatsApp : bufala o si formatta il cellulare? : Il Virus dal numero 3476301066 che formatta il cellulare lo conoscevamo già, un po' meno quello veicolato attraverso foto e immagini del buongiorno e della buonanotte condivise con lo stesso scopo attraverso WhatsApp, Facebook Messenger o altra app di messaggistica. E come già fatto in passato, è necessario precisare subito che si tratta dell'ennesima bufala, giusto per chiudere con il botto questo 2017 nel quale non ci siamo fatti mancare ...

Whatsapp - attenzione ai buoni sconto fasulli : rischio Virus o dati rubati Video : Abbiamo gia' scritto in altri articoli come i sistemi di messaggistica siano diventati di uso comune non solo dei più giovani ma anche degli adulti, di come oramai anche questi ultimi lo preferiscano come forma di comunicazione a discapito di telefonate o sms, soprattutto per l'ottima funzione dei messaggi vocali che permette di registrare brevi clip audio da inviare agli utenti. Abbiamo anche parlato della continua evoluzione che sta ...

Whatsapp - attenzione ai buoni sconto fasulli : rischio Virus o dati rubati : Abbiamo già scritto in altri articoli come i sistemi di messaggistica siano diventati di uso comune non solo dei più giovani ma anche degli adulti, di come oramai anche questi ultimi lo preferiscano come forma di comunicazione a discapito di telefonate o sms, soprattutto per l'ottima funzione dei messaggi vocali che permette di registrare brevi clip audio da inviare agli utenti. Abbiamo anche parlato della continua evoluzione che sta riguardando ...