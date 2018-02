Zeman | ' Il Pescara ora è più squadra'

Il Perugia passa a Pescara e Zeman finisce sulla graticola : La Spezia - Vittoria esterna del Perugia che passa 2-0 all'Adriatico contro il Pescara nell'anticipo della 23/a giornata del campionato della Serie B ConTe.it. Con questo successo gli umbri centrano ...

Serie B - Pescara-Perugia 0-2 : Kouan e Di Carmine stendono Zeman : PESCARA - E' la notte di Christian Kouan . Il baby centrocampista del Perugia segna nell'anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie B e piega il Pescara di Zeman. La gara dell'Adriatico ...

Calciomercato Pescara - ufficiale : Falco da Zeman : Pescara - Filippo Falco è ufficialmente un giocatore del Pescara . Il centrocampista offensivo è già alla corte di Zeman. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bologna . L'anno scorso ha ...

Pescara - Zeman : 'Bene la vittoria - male il gioco' : Ai microfoni di Sky Sport , al termine della sfida del suo Pescara vittorioso sul campo del Foggia - altra sua vecchia conoscenza - l'allenatore Zdenek Zeman ha espresso le proprie considerazioni sui suoi: 'Non è ...

Serie B : Pescara-Venezia - in lavagna Zeman meglio di Inzaghi : ROMA - Zeman meglio di Inzaghi nelle quote, ma occhio al fattore 'X'. L'opzione pareggio spicca nelle scommesse sulla sfida di domani sera tra Pescara e Venezia, che si troveranno di fronte per la ...

Pescara - Sebastiani : "Ho risposto a Zeman solo per difendere la squadra" : Prima del fischio d'inizio di Pescara-Ascoli, il Presidente Sebastiani si è concesso ai microfoni di Sky tornando a parlare del battibecco a distanza che ha avuto con Zdenek Zeman in settimana. Il Presidente ha voluto ribadire di stimare il boemo e di non averlo mai messo in discussione: "Ho un allenatore molto bravo, ma a volte serve riportarlo sulla retta via. Ci sono rimasto male per le sue dichiarazioni e ho dovuto rispondere, non per ...

Ascoli-Pescara : Cosmi può far cacciare ancora Zeman : Proprio come allora, 17 anni fa. Cosmi contro Zeman, 12 novembre 2000. Perugia-Napoli 1-1: tante rughe in meno ma una settimana agitata come ora a Pescara. Zeman nel mirino di Ferlaino e Corbelli, il ...

Panchina Pescara - Zeman sbotta : gli ultimi aggiornamenti : Panchina Pescara – Nessun chiarimento dopo le turbolenze del week-end. Resta il gelo tra il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, e il tecnico biancazzurro Zdenek Zeman. “Non ho ne’ incontrato ne’ sentito Sebastiani – rivela l’ex allenatore di Lazio e Roma alla vigilia del match contro l’Ascoli – Sabato scorso ho solo detto che mi ero dimesso il primo settembre a fine mercato e non credo che ...

Zeman-Pescara - rottura ad un passo : la squadra lo abbandona dopo le frasi shock - pronto Di Carlo : Zeman-Pescara, sarà addio. Lo spogliatoio è in subbuglio contro il tecnico boemo dopo la conferenza stampa della discordia, definita “una merda” dallo stesso presidente del club Sebastiani. Zeman aveva dichiarato: “Mi ero dimesso a settembre, a mercato chiuso. Avevo fatto una lista di giocatori da tenere e cedere ma non si è fatto nulla”. Queste parole denotano scarsa fiducia in parte del gruppo che attualmente compone la ...

Pescara : Zeman dirige l'allenamento : (ANSA) - Pescara, 18 DIC - Zdenek Zeman sta dirigendo regolarmente in questi minuti l'allenamento del pomeriggio dei biancazzurri presso il campo centrale del centro sportivo Poggio degli Ulivi. Il ...

Confronto Pescara-Zeman : avanti con il boemo : Torna la quiete in casa Pescara : come riferisce Sky Sport dopo un Confronto tra Zdenek Zeman e i dirigenti Leone e Pavone è arrivato il chiarimento e si è deciso di proseguire con il boemo. Qualora l'incontro non avesse portato a esito positivo gli ...

Pescara - oggi incontro Sebastiani-Zeman : Pescara, 18 DIC - Si saprà nel pomeriggio se Zdenek Zeman sarà ancora l'allenatore del Pescara. La decisione arriverà dopo un incontro che lo stesso allenatore avrà prima dell'allenamento della ...

Pescara - Sebastiani contro Zeman : "Conferenza stampa di m..." [VIDEO] : Pescara - Daniele Sebastiani è una furia al termine della vittoria sul Novara. Gli abruzzesi sono tornati alla vittoria al termine di un periodo tormentato, ma le tensioni non sembrano placarsi. Alla vigilia di Pescara-Novara, infatti, Zeman ha rivelato di aver presentato le dimissioni lo scorso 1° settembre. “A chi le ha presentate? Non mi risulta”, ha detto oggi Sebastiani. “Se all’epoca, come sostiene il mister - insiste - , avesse ...

Panchina Pescara - Zeman rischia nonostante il successo : la situazione : Panchina Pescara – Non e’ bastata la vittoria con il Novara a placare gli animi in casa Pescara. Nel post gara, dichiarazioni contrastanti tra il tecnico boemo Zdenek Zeman e il presidente Daniele Sebastiani. Zeman: “Come ho gia’ detto, mi ero dimesso il 1 settembre e sono andato nell’ufficio del presidente a parlarne. Poi lui mi ha convinto; sono rimasto per non deludere coloro che stanno con me, nonostante i miei ...