Incontro con lo scrittore András Forgách il 9 febbraio all’Accademia d’Ungheria

“L’etichetta alimentare corretta che informa senza fuorviare” : domani l’Incontro a Bruxelles : “Di fronte al diffondersi in Europa di sistemi di etichettatura a semaforo che rischiano di essere fuorvianti per le scelte dei consumatori e di colpire ingiustamente produzioni di riconosciuta qualità“, Coldiretti rende noto che “domani martedì 30 gennaio dalle ore 9,00 a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo – Room PHS 1 CO47 si svolge l’incontro su “L’etichetta alimentare corretta che informa senza fuorviare”, ...

Masi (FI) : Municipio X - Incontro Acea per voragini a Ostia : Roma- Di seguito le dichiarazioni, in una nota, di Mariacristina Masi, Coordinatore e Capogruppo di Forza Italia al X Municipio . “Si è svolta oggi la... L'articolo Masi (FI): Municipio X, incontro Acea per voragini a Ostia su Roma Daily News.

Campo Staffi (Filettino) : un Incontro “per tracciare un percorso comune” - “la montagna deve tornare a essere svago” : “La montagna deve tornare a essere svago ed emozione per tutti, non solo per gli sciatori, e per riuscirci bisogna fare sistema, investendo su qualità, varietà dei servizi e dell’offerta. Solo uniti si può vincere la sfida del turismo bianco”. Questo, in sintesi, il messaggio che domenica è stato lanciato dalla stazione sciistica di Campo Staffi a Filettino, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente Mauro Buschini insieme ai Sindaci di ...

Rifiuti : Gentiloni arriva a Palermo e gruppo sindaci gli chiede Incontro urgente : Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Un gruppo di sindaci del Palermitano ha chiesto al premier Paolo Gentiloni un incontro per discutere dell’emergenza Rifiuti in cui sono piombati una 50ina di enti locali della provincia di Palermo e Trapani, dopo lo stop al conferimento dei Rifiuti nella discarica di B

Amanda Knox - 9mila dollari a Incontro per parlare di Meredith Kercher. Il legale della famiglia : “È offensivo” : Amanda Knox chiede 9mila dollari più le spese per parlare di Meredith Kercher. Nella veste di vittima di una giustizia scorretta, Knox si è presentata davanti agli studenti del Roanoke College, in Virginia, per raccontare la sua storia. Un primo appuntamento nell’ambito di una tournée a pagamento fra le università americane organizzata dall’agenzia All American Speakers, tramite la quale la 30enne guadagna in media 8mila euro per ogni ...

Michele Bravi : l'Incontro con il presidente della Repubblica Mattarella : l'incontro verrà trasmesso in diretta streaming dal Quirinale e sarà visibile anche sul canale YouTube del cantante. Non è la prima volta che Bravi vede Sergio Mattarella: a settembre il giovane ...

I volontari del Comitato di Vasto all'Incontro della Croce Rossa con Papa Francesco : Il presidente Francesco Rocca, ha rivolto i suoi saluti al Pontefice in apertura di incontro: "L'estensione della sofferenza umana nel mondo di oggi non ha precedenti. Ma troviamo sempre ispirazione ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - atteso l’Incontro agente-PSG : si torna a parlare argentino : Pastore all'Inter Calciomercato news, oggi incontro agente-PSG: il punto sulla trattativa. Sono attese novità dal fronte Flaco, visto che oggi il suo agente vedrà i parigini(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:18:00 GMT)

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - oggi Incontro agente-PSG - Ferrari : alla fine si farà : Pastore all'Inter Calciomercato news, oggi incontro agente-PSG: il punto sulla trattativa. Sono attese novità dal fronte Flaco, visto che oggi il suo agente vedrà i parigini(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:08:00 GMT)

Inter - Adriano in esclusiva : 'Rafinha un top - e quell'Incontro con Mourinho...' : Da Rio con amore. Per una squadra a cui è legatissimo. Per un allenatore Special che ha da poco festeggiato 55 anni. Parla Adriano Leite Ribeiro: di Inter, di Mourinho. "Auguri Mourinho! Una persona ...

L'intervista video e l'Incontro integrale con Mauro Marchi - segretario generale del SUNIA di Vicenza : ...revisione delle politiche abitative e sociali da parte del comu­ ne di Vicenza e si propone per un tavolo tecnico con gli assessorati competenti per studia­ re e mettere in atto una vera politica ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Fincantieri in rally - Incontro Ministri Italia-Francia (26 gennaio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Trump a Davos. incidente treno a Milano, Pierangela Tadini ha protetto la figlia prima di morire. Incendio ospedale in Corea del Sud (26 gennaio 2018).(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:15:00 GMT)

Digitale - a cosa andiamo Incontro? : C'è un termine sempre più abusato e addirittura mitizzato, che affascina un crescente numero di persone: è il termine "Digitale". In realtà è un semplice aggettivo che si riferisce a tutto ciò che viene rappresentato e calcolato con numeri. Ma lo si usa anche come metafora dell'innovazione informatica e tecnologica, che include i clamorosi sviluppi nel campo delle relazioni tra individui e imprese dopo ...

Celle Ligure : Incontro con il PD "Ci rubano la salute" : Stasera alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Celle Ligure, di Via Boagno, il Partito Democratico terrà l'iniziativa pubblica 'Ci rubano la salute'. La serata si pone l'obbiettivo di tracciare ...