Terremoto | la terra trema a Lamezia | sisma di magnitudo 3 5

Terremoto - trema la terra nel Belice : scossa di magnitudo 2 : E’ tornata a tremare la terra stamattina a Santa Margherita di Belice (Agrigento), a pochi giorni dalle commemorazioni per il cinquantesimo anniversario del Terremoto del 1968. Una scossa di magnitudo 2.0, registrata dall’INGV si è verificata alle 9.17. Stando a quanto risulta il sisma è stato avvertito da poche persone. Ne è scaturita comunque una condizione di allerta da parte della protezione civile. L'articolo Terremoto, trema la ...

Terremoto - forte scossa in Portogallo : epicentro ad Évora - panico nell’entroterra di Lisbona [LIVE] : Una violenta scossa di magnitudo 4.9 secondo i primi dati del Centro Sismico Euro/Mediterraneo ha colpito il Portogallo pochi minuti fa, alle ore 12:51 italiane. La scossa s’è verificata nell’entroterra di Lisbona, con epicentro ad Évora, ad una profondità di circa 16km. Scene di panico e tanta gente in fuga nelle zone più vicine all’epicentro. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Terremoto, forte scossa in Portogallo: epicentro ...

Terremoto - violenta scossa in Perù : allarme tsunami nel Pacifico. La terra trema anche in Grecia - Afghanistan - Iran - Giappone - Messico e Oceania : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la costa del Perù alle 10:18 italiane di stamattina (le 04:18 della notte locali): il Pacific tsunami Warning Centre ha lanciato l’allarme maremoto con onde che potrebbero interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall’epicentro, mentre dall’entroterra non sono ancora pervenute notizie e i soccorritori sono operativi per raggiungere le zone ...

Belice : la terra torna a tremare a 50 anni dal Terremoto. Cerimonia con Mattarella : Mostre, spettacoli, rappresentazioni teatrali e reading andranno avanti per tutto il 2018. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato nell'auditorium 'Leggio' a Partanna (Tp) per la Cerimonia ...

Terremoto - nuovo studio sull’area del Mediterraneo : “La Sicilia potrebbe attaccarsi alla Campania” : “E’ vero che la Sicilia e la Calabria si stanno allontanando. E lo fanno a un ritmo di mezzo centimetro all’anno. Si puo’ anche ipotizzare che la Sicilia stia ruotando verso la Campania a cui, fra moltissimi anni, potrebbe addirittura attaccarsi“. Lo ha spiegato all’AGI Enzo Boschi, geofisico e professore all’Universita’ di Bologna, commentando le conclusioni di uno studio italiano pubblicato sulla ...

Terremoto : paura tra Sicilia - Malta e Grecia per due “sciami” in atto nel Mediterraneo. Scosse anche in Croazia e Marocco : 1/10 ...

Violentissimo Terremoto colpisce l’isola Bouvet - la misteriosa terra alla “fine del mondo” : 1/4 ...

Trema la terra in Sicilia : Terremoto di magnitudo 3.5. Paura su tutta la costa di Ragusa : Trema la terra in Sicilia: terremoto di magnitudo 3.5. Paura su tutta la costa di Ragusa Molte telefonate ai vigili del fuoco che, al momento, non segnalano notizie di danni. Un’altra scossa, di magnitudo 3.1, era stata segnalata ieri sera sulla costa nordest della Sicilia, in provincia di Messina.Continua a leggere Molte telefonate ai vigili […] L'articolo Trema la terra in Sicilia: terremoto di magnitudo 3.5. Paura su tutta la ...

In Cefalonia c'è un magico mondo sotterraneo abitato dalle ninfe svelato da un Terremoto : Siamo in Cefalonia, a due chilometri dalla spiaggia di Sami, e questo miracolo della natura si è 'svelato' al mondo solo nel 1953. La grotta, dimenticata per secoli, è stata riscoperta nel 1951 dallo ...

Terremoto - la terra torna a tremare in Italia centrale : scossa di magnitudo 4.2 - epicentro Amatrice : La scossa è stata avvertita specialmente dalle famiglie che alloggiano nelle Soluzioni abitative di emergenza (Sae) allestite nei villaggi dei comuni già colpiti dal Terremoto dello scorso anno. Il sisma di stanotte stato sentito chiaramente anche nel sud delle Marche e anche a Roma, specialmente ai piani alti degli edifici della zona nord della Capitale. Il 24 agosto dello scorso anno la zona stata colpita da un violento Terremoto di ...

Violento Terremoto sulle coste ioniche della Grecia - paura nel Mediterraneo [LIVE] : 1/3 ...

Il fulmine nella terra - Rai 5 ricorda il Terremoto in Irpinia 37 anni dopo : Un fulmine nella terra: questo fu, per chi lo visse, il Terremoto che alle 19.34 del 23 novembre 1980 sconvolse l’Appennino Campano-Lucano, interessando le province di Avellino, Salerno e Potenza. E "Il fulmine nella terra - Irpinia 1980" è il titolo dello spettacolo teatrale in onda sabato 25 novembre 2017, alle 22.15, su Rai 5 (DTT, 23): la rete ricorda così il 37° anniversario del Terremoto che ridisegnò un'ampia area del Sud Italia. La ...