PS4Come creare un pkg PS2 per essere utilizzato su PS4 con firmware 4 05

(Di sabato 27 gennaio 2018) Requisiti Un pc con windows Una PS4 con4.05 I file : ps2emu.rar Fake PKG Tools_v1.1.3.rar Guida Scaricare il file rar e scompattarlo sul desktop All’interno della cartella PKG PS2(puòrinominata con qualsiasi nome) controllate che contiene le due cartelle come nell’immagine qui sotto: Carichiamo nella cartella ps2emu/image il file ISO di un qualsiasi gioco o app rinominandolo disc01.iso(nell’esempio abbiamoPS4-PS2 ELF LOADER) Ritornate su ps2emu,entrate nella cartella sce_sys e modificate il param.sfo con il programma orbis-pub-sfo.exe incluso nella cartella Fake PKG tool Cartella ps2emu/sce_sys Cartella Fake PKG tool per l’apertura del programma orbis-pub-sfo.exe Dopo aver aperto il file exe cliccare in alto a sinistra su File e Open,e modificare il param.sfo della cartella ps2emu/sce_sys Cambia il Content ID ...