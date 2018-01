Tania Cagnotto è diventata mamma È nata la piccola Maya | Destinata a diventare una

Tania Cagnotto è diventata mamma : è nata la piccola Maya : nata la figlia della tuffatrice Tania Cagnotto e del marito Stefano Parolin. La piccola, che si chiama Maya, è venuta al mondo nel pomeriggio di martedì 23 gennaio, con una settimana di anticipo rispetto al termine previsto all'inizio della gravidanza della pluripremiata campionessa di tuffi bolzanina. La bambina pesa 3 ...

Tania Cagnotto è diventata mamma! Benvenuta piccola Maya : Tania Cagnotto è diventata mamma! La tuffatrice ha partorito oggi la piccola Maya, nata con una settimana d’anticipo rispetto al previsto. La bimba pesa 3,040 kg e sta molto bene, proprio come la mamma che sta festeggiando il lieto evento con il marito Stefano Parolin. La 32enne bolzanina, medagliata alle Olimpiadi di Rio 2016 e già Campionessa del Mondo, inizia così una nuova vita. Ma chissà che tra qualche mese non si faccia rivedere su ...

Tania Cagnotto è diventata mamma : è nata Maya! : Con una settimana di anticipo rispetto alla data prevista Tania Cagnotto è diventata mamma. Il 23 gennaio è nata Maya, la figlia della più grande tuffatrice italiana, campionessa del mondo e argento e bronzo alle Olimpiadi, e del marito Stefano Parolin. La piccola pesa 3 chili e 40 grammi. La bimba arriva un anno dopo quella della compagna di sincro Francesca Dallapè, anche lei mamma di una femmina, Ludovica. Ha una zia d’eccezione e un nonno ...

Tania Cagnotto : «Essere incinta - a metà tra la pazzia e il divino» : Questione di giorni. Tania Cagnotto, 32 anni e tuffatrice da record, assapora gli ultimi giorni con pancione. La prima figlia, una femmina, dovrebbe arrivare entro la fine del mese. E in attesa del fiocco rosa, la campionessa condivide con i fan di Instagram una bellissima foto della gravidanza. In bianco e nero, mostra lei e il marito, il commercialista Stefano Parolin, stretti in un abbraccio. LEGGI ANCHETania Cagnotto e Francesca Dallapé: ...

Tania Cagnotto : «Io in politica? Ho altri dolci impegni di cui occuparmi» : Nuova vita tra pochi giorni, per la campionessa di tuffo più «medagliata» di sempre. Tania Cagnotto, 32 anni di Bolzano, a fine gennaio diventerà mamma. E ai gossip sul suo possibile ingresso in politica, Tania mette fine con un post che non lascia spazio a dubbi: i pannolini per lei sono più importanti di una poltrona in Parlamento. Lo scatto che ha postato con la dichiarazione inequivocabile la ritrae in versione casalinga, mentre stende il ...

Tania Cagnotto mostra il pancione : "Inizio ad avere l'ansia" : La gravidanza di Tania Cagnotto è ormai agli sgoccioli e l'ex tuffatrice ha così deciso di condividere una foto che la ritrae con il pancione sulla bilancia. 'Aiuto!!! Inizia a salirmi un po' di ...