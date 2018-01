Isola dei Famosi | un segnale per Stefano De Martino da parte di Belen?

Isola dei Famosi - info appuntamenti : diretta - daytime e replica : Chi invece preferisce rivedere la puntata integrale del 22 gennaio, potrà farlo questa sera collegandosi alle 21,10 su La5 , oltre naturalmente in streaming collegandosi al canale dedicato.

Ascolti TV | Lunedì 22 gennaio 2018. La lunga prima dell’Isola dei Famosi al 25.5% (4 - 5 mln) - cala Romanzo Famigliare (4 - 7 mln – 18.5%) : Alessia Marcuzzi Su Rai1 la quinta puntata della fiction Romanzo Famigliare – in onda dalle 21.35 alle 23.26 – ha conquistato 5.102.000 spettatori pari al 18.25% di share, nel primo episodio, e 4.409.000 spettatori pari al 18.25%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la prima puntata dell’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle 21.37 all’1.23 – ha raccolto davanti al video 4.565.000 spettatori pari al 25.46% di share (gli ...

DEIANARA MARZANO VS FRANCO TERLIZZI / Lei eliminata per pochi voti : di chi è la colpa? (Isola dei famosi 2018) : Per pochi voti DEIANARA MARZANO 'La terribile' ha visto sfumare la sua avventura a L'Isola dei famosi 2018. Al suo posto è entrato FRANCO TERLIZZI ma qual è il vero motivo?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:03:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - la prima puntata : nominati Marco Ferri ed Eva Henger - Monte è il "mejor" : L'ex tronista si aggiudica subito il premio del migliore. Franco Terlizzi da 'Isolano' diventa il diciottesimo naufrago ufficiale.

Francesca Cipriani - il terrore e l'angoscia : l'Isola dei Famosi comincia così con le altre naufraghe super sexy : Al via l'Isola dei Famosi. Con la rodatissima Alessia Marcuzzi a menare le danze ( GUARDA ), con Stefano De Martino inviato super speciale a Cayo Cochinos ( GUARDA ) e un cast davvero originale. ...

Marco Ferri all'Isola dei Famosi : chi è il modello e perché è famoso : Marco Ferri all' Isola dei Famosi : chi e` il modello e perche` e` famoso Marco Ferri è il figlio di Riccardo Ferri , ex calciatore dell'Inter, ma è diventato un volto noto per la tv italiana, dopo la ...

L'Isola dei famosi 2018 - Francesca Cipriani impazzisce : paura in elicottero : E' iniziata la nuova edizione de L'isola dei famosi 13 che promette già tanto divertimento grazie all'esuberante cast. Tra i tre isolani il pubblico ha scelto il personal trainer Franco Terlizzi, che avrà la possibilità di partecipare al reality insieme alle celebrità. I primi nominati della settimana sono Marco e Eva. Vediamo subito che cosa è accaduto nella prima puntata. Francesca Cipriani va nel panico: 'Ho paura, non ce la faccio' La serata ...

Francesca Cipriani/ La crisi di panico sull'elicottero fa impazzire il web (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, concorrente dell’Isola dei Famosi 2018, ha avuto un attacco di panico prima di saltare dall'elicottere per raggiungere l'isola. Il web impazzisce per lei.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:13:00 GMT)

Isola dei Famosi - Mara Venier si lamenta dell'ora tarda : ma la verità è un'altra : La prima puntata dell 'Isola dei Famosi sta durando davvero tantissimo e Mara Venier sembra dare i primi segni di cedimento. L'ora esatta è gentilmente offerta da zia Mara #Isola pic.twitter.com/...

Isola dei famosi - l'attacco di panico di Francesca Cipriani : 'Non voglio morire' : Attacco di panico per Francesca Cipriani durante la diretta dell' Isola dei famosi. La showgirl, terrorizzata, non voleva lanciarsi dall'elicottero e ha cominciato a urlare: 'Non voglio morire...'. La ...

Isola dei FAMOSI 2018/Pagelle - nomination e video prima puntata : il riscatto di Francesco Monte e Bianca Atzei : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'ISOLA dei FAMOSI, con le Pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 08:07:00 GMT)