Piazza Affari positiva in un'Europa piatta. Yoox vola verso prezzo OPA : Piazza Affari sceglie la via degli acquisto dopo un avvio debole, in un'Europa poco mossa . Assimilata la notizia dello shutdown negli Stati Uniti , gli investitori si stanno concentrando sulla ...

Borse europee in salita. Piazza Affari si allinea : (Teleborsa) - Piazza Affari chiude la giornata con rialzi frazionali allineandosi ai principali listini europei, mentre dall'altra parte dell'oceano, alla borsa newyorkese si muove vicino alla parità ...

Piazza Affari tonica - ritorna sui massimi da agosto 2015 : Milano, 19 gen. (askanews) Piazza Affari tonica al giro di boa di metà seduta, sui massimi da agosto 2015: l'indice principale Ftse Mib segna un rialzo dello 0,9% a 23.845 punti. Forti acquisti su ...

Piazza Affari accelera al rialzo. Forti vendite su Geox : (Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni. Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia ...

Geox ha smesso di fare utili Dall'Ipo -44% a Piazza Affari I mali oscuri della scarpa che respira : Geox ha diffuso i dati preconsuntivi del 2017 che vedono i ricavi fermarsi a 884,5 milioni di euro, poco sotto i livelli del 2016. Sul gruppo di Mario Moretti Polegato, che tanti entusiasmi aveva suscitato in borsa dal debutto, nel 2004, fino al 2007, pesano ancora la ristrutturazione dei negozi monomarca e l’incertezza sul rilancio negli Usa e in Asia, affidati ad un nuovo Ceo, Matteo Mascazzini, arrivato da Gucci Usa. In attesa di vedere se ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Geox : Si muove in profondo rosso l' azienda delle scarpe che respirano , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,80% sui valori precedenti. L'andamento di Geox nella settimana, rispetto al ...

Italo batte il Frecciarossa sui binari di Piazza Affari : Italo arriverà alla stazione di Piazza Affari prima del Frecciarossa. Mentre l'ad di Fs, Renato Mazzoncini, ieri ha detto che 'la discussione sulla quotazione è stata rinviata al prossimo governo', i ...

Piazza Affari ai massimi da 30 mesi : +8% nel 2018 : Secondo gli analisti il rafforzamento dell'economia spagnola e la riduzione del rischio politico sul paese " nonostante i partiti indipendentisti abbiano riconquistato la maggioranza, per quanto ...

Piazza Affari chiude la giornata in lieve rialzo : (Teleborsa) - Piazza Affari chiude la giornata in lieve rialzo, mentre il Vecchio Continente archivia la giornata a due velocità. Dall'altra parte dell'oceano, gli indici di Wall Street proseguono le ...