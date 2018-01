Rafael Nadal | ' Non esistono match facili A febbraio niente Davis'

Australian Open 2018 : Rafael Nadal soffre ma conquista i quarti di finale. Schwartzman sconfitto in 4 set : soffre ma vince Rafael Nadal. Lo spagnolo, n.1 del mondo, conquista i quarti di finale degli Australian Open 2018 superando l’argentino, n.24 del ranking, Diego Schwartzman 6-3 6-7 6-3 6-3 al termine di una vera e propria battaglia durata quasi 4 ore di gioco. L’iberico, pur senza incantare, ha giocato alla grande i punti importanti del incontro, facendo la differenza nei confronti di un avversario di grande valore in grado di ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : in campo Andreas Seppi e Rafael Nadal - caccia ai quarti di finale : domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L'Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios.

Australian Open 2018 : Rafael Nadal demolisce il bosniaco Dzumhur e accede agli ottavi : Continua in maniera inarrestabile la marcia di Rafael Nadal agli Australian Open 2018. Il numero uno del mondo demolisce in tre set il bosniaco Damir Dzumhur in tre set con il punteggio di 6-1 6-3 CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: profilo Twitter Australian Open

Australian Open 2018 : le partite di domani (19 gennaio). Tornano in campo Andreas Seppi - Rafael Nadal e Caroline Wozniacki : Quinta giornata degli Australian Open, quella di domani, che, a Melbourne, vedrà andare in scena il terzo turno della parte alta del tabellone maschile e della parte bassa di quello femminile. Torna in campo, per l'Italia, opposto al bombardiere croato Ivo Karlovic, Andreas Seppi: l'altoatesino può sfruttare l'assenza di teste di serie sul suo percorso per spingersi fino ai quarti di finale.

Australian Open 2018 : quando gioca Rafael Nadal il 19 gennaio? Rafael Nadal tornerà in campo domani venerdì 19 gennaio per affrontare Damir Dzumhur nel terzo turno degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Il numero 1 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico contro il bosniaco che però non va sottovalutato: è un avversario ostico, molto coriaceo e combattivo che in giornata può creare grattacapi. Lo spagnolo però sembra essere in un grande stato di forma e vuole proseguire

Australian Open 2018 : Rafael Nadal un rullo compressore. Strada spianata verso la semifinale ed una condizione fisica inaspettata : Seconda vittoria per Rafael Nadal negli Australian Open 2018, primo Major dell’anno sul cemento di Melbourne (Australia). Lo si sapeva già: il percorso dello spagnolo non era dei più complicati e la Strada verso la semifinale sembrava spianata. Le incertezze o le perplessità riguardavano la condizione fisica di Rafa, presentatosi ai nastri di partenza della competizione senza aver disputato alcun incontro ufficiale. I dubbi sono stati ...

Australian Open 2018 - Rafael Nadal : “Non ho sbagliato nulla - che caldo a Melbourne. Non sarà facile con Dzumhur” : Rafael Nadal si è sbarazzato dell’argentino Mayer e si è qualificato al terzo turno degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Tutto davvero facile per il numero 1 del mondo che ha così dichiarato al termine dell’incontro: “Ho giocato bene in generale contro un avversario che è piuttosto scomodo. Non ho sbagliato quasi nulla, ho finito la partita con solo 10 errori forzati, pochi in 2 ore e 38 ...

Tennis - Australian Open 2018 : quando gioca Rafael Nadal il 17 gennaio? Terza giornata degli Australian Open 2018. Mercoledì 17 gennaio inizia il secondo turno e torna in campo la parte alta del tabellone maschile. Torna in campo, dunque, Rafael Nadal, che affronterà l'argentino Leonardo Mayer. Un incontro certamente più probante rispetto al primo turno contro Victor Estrella Burgos, ma che comunque sarà tutt'altro che difficile da vincere per Rafa. I precedenti parlano chiaro: 4-0 per lo spagnolo

Australian Open 2018 - raggiante Rafael Nadal : “Sto recuperando gli automatismi in campo” : Alla fine del rapido esordio agli Australian Open, Rafael Nadal ha parlato al sito spagnolo Marca, commentando con entusiasmo il ritorno alle gare dopo la lunga assenza: “La partita è iniziata al meglio, il gioco di Victor (Estrella Burgos, ndr) non mi crea difficoltà. C’era tensione perché ero stato tanto tempo lontano dalle competizioni e questa era per me la prima partita dell’anno“. Nonostante la partita sia stata ...

Australian Open 2018 : Rafael Nadal supera Victor Estrella Burgos in scioltezza. Debutto comodo per lo spagnolo : È iniziata senza alcun problema l’avventura di Rafael Nadal agli Australian Open 2018. Lo spagnolo si è sbarazzato con un triplice 6-1 il match di primo turno contro Victor Estrella Burgos. Un’ora e trentaquattro minuti di allenamento agonistico, con poco da segnalare dal punto di vista tennistico: il dominicano rappresentava tutto fuorché un test probante per il numero uno del mondo. Nadal ha così potuto rompere il ghiaccio, ...