MONZA | SCONTRI TRA CASAPOUND E ANTAGONISTI Tafferugli in centro | nessun ferito tra i

MONZA - scontri al mercato tra militanti di Casapound e antagonisti : lanci di sampietrini e bottiglie : A Monza il banchetto di Casapound per la raccolta delle firme in vista delle elezioni è degenerato in scontri tra i militanti di estrema destra e un gruppo di ragazzi dei centri sociali. Teatro dei disordini è stato il mercato del sabato mattina in piazza Garibaldi, in pieno centro città, che ha visto lanci di sampietrini, fumogeni e cariche di alleggerimento da parte delle forze dell’ordine. A fine giornata risultano 4 poliziotti feriti, ...

