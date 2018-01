Lo sfogo dell' arbitro stanco di essere offeso diventa virale

: #politiche2018. Tutti parlano del partito dell'#astensione, ma poi come al solito, finito lo "sfogo social", non fa… - vincenzoperetti : #politiche2018. Tutti parlano del partito dell'#astensione, ma poi come al solito, finito lo "sfogo social", non fa… - salernorss : RT @salernopost: Omicidio Vassallo, presto ci sarà l’archiviazione: lo sfogo del figlio POLLICA. Il rischio di archiviazione per il caso d… - salernopost : Omicidio Vassallo, presto ci sarà l’archiviazione: lo sfogo del figlio POLLICA. Il rischio di archiviazione per il… - Moscarelli88 : Domani appena mi sveglio, provo ad approfondire sta storia dell' A. I. Come si può vedere non ci dormo la notte. Sc… - IlCritico4 : @EnricoGallicani @gio_magg18 @Gatto_Mannaro @tz523 @checco710 @moro_veronica @Ilenia1970 @franco_dimuro dell’800 o… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 21 gennaio 2018) Spesso e volentieri ci troviamo a commentare e giudicare aspramente i comportamenti negativi dei tifosi con i quali ci troviamo, seduti vicino, a condividere un momento che dovrebbedi divertimento e spettacolo ma che per colpa loroun momento di autenticopersonale, dove la maggior partee volte colui che viene preso di mira è, ovviamente, lo sventurato #di turno. Facilissimo poi sentenziare su chi haun uomo la cui unica colpa in verita' è quella di cercare in tutti i modi di far rispettare un regolamento, ma non fate i santi: chi è senza peccato scagli la prima pietra. In Italia gli arbitri sono presi di mira ad ogni livello Purtroppo è italiana consuetudine, quando da tifosi non riusciamo a cogliere l'imparzialita' dei direttori di gara, offendere e nei casi più estremi addirittura minacciare pesantemente quest'ultimi. Non è ...