Google Allo per Android si aggiorna alla versione 26 con nuove feature

Le chiamate di Google Duo funzionano con utenti che non l’hanno installato - miglioramenti anche per Allo : Le chiamate di Google Duo possono essere usate anche con utenti che non l'hanno installato, Allo ottiene miglioramenti della finestra di preview. L'articolo Le chiamate di Google Duo funzionano con utenti che non l’hanno installato, miglioramenti anche per Allo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Allontanamenti da Google News risolti e URL complete per le pagine AMP del futuro : Oltre all'aggiornamento di Sintesi vocali di Google, Big G ammette la propria colpa sugli Allontanamenti ingiustificati da Google News e promette URL complete per le AMP del futuro. L'articolo Allontanamenti da Google News risolti e URL complete per le pagine AMP del futuro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Allo mostra finalmente quanti dati consuma : Google Allo è un'app in costante aggiornamento, questa volta è stata introdotta una nuova opzione per tenere sotto controllo i dati consumati dall'app. L'articolo Google Allo mostra finalmente quanti dati consuma è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Eric Schmidt - addio a Google. Le dimissioni sono un giallo : Relazioni extraconiugali e compromesso con il clan Clinton. Il presidente lascia per evitare imbarazzi in caso di denunce Alphabet, cioè Google, non ha più bisogno della "supervisione adulta" di Eric ...

Google aggiorna Chrome Beta - Maps - Gboard - Inbox - Allo e Pixel Launcher : ecco le novità : Tante novità per le app Google. Scopriamo quelle legate a Maps, Gboard, Allo, Pixel Launcher, Chrome Beta e Inbox by Gmail. L'articolo Google aggiorna Chrome Beta, Maps, Gboard, Inbox, Allo e Pixel Launcher: ecco le novità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.