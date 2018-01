: #BreakingNews Berlusconi: ancora qui per pericolo M5S - CybFeed : #BreakingNews Berlusconi: ancora qui per pericolo M5S - LeonardoMaiali : RT @IlPrimatoN: #Berlusconi tenta di fregare tutti (ancora una volta) con un elenco di promesse che farebbe imbarazzare anche il miglior Ce… - NotizieIN : Berlusconi: ancora qui per pericolo M5S - marinellafly12 : RT @antonio_bordin: “Piano di #Berlusconi e #Maroni per fare fuori #Salvini”. Era ovvio, e noi lo avevamo già scritto: se #Berlusconi ti ab… - giovanni_lippi : Berlusconi tenta di fregare tutti (ancora una volta). Ma gli italiani ci cascheranno? -

"Con sentenza assurda e criminale mi hanno reso incandidabile.Io sonoqui come nel 1994. Allora incombeva ilche un partito che aveva sposato l'ideologia più disumana della storia, il comunismo,andasse al potere. Ora c'è la possobilità di vedere al governo un M5S non democratico,una setta" Cosìal Movimento animalista dove ha promesso:"Faremo norme per portare i nostri animali su treni e aerei. Interverremo su circhi dove animali vivono inscatolati.Vieteremo allevamenti pellicce.Via animali dal redditometro".(Di sabato 20 gennaio 2018)