Giorgia | Volevo lasciarmi andare Speravo di non farcela

Giorgia : "Volevo lasciarmi andare ma ho scelto di vivere. La vita è magica - ma per rinascere devi morire" : Venti album pubblicati tra il 1994 ed il 2016, 24 singoli di cui 5 arrivati al numero uno, 8 Italian e Wind Music Awards, sono solo alcuni dei numeri raggiunti da Giorgia in vent'anni di carriera. Ho avuto momenti in cui volevo lasciarmi andare, in cui non speravo di farcela. Da quando sono mamma ho ritrovato l'entusiasmo perduto.Giorgia confessa le sue debolezze e la voglia di reagire in una intervista a Tg2000, il telegiornale di Tv2000 per l' ...

