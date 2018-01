Nuovi dettagli sul mondo di gioco di Anthem | ci saranno aree esplorabili più grandi di

Metal Gear Survive : emergono Nuovi dettagli sulla longevità e le microtransazioni : La fase beta di Metal Gear Survive è ormai questione di poche ore, da domani, 18 gennaio, i giocatori PS4 e Xbox One potranno testare il gioco di Konami fino al 21 gennaio, ma già oggi sono sono stati condivisi alcuni video gameplay tratti proprio dalla beta.Metal Gear Survive, che si presenta come lo spin-off di Metal Gear Solid V, torna ora sotto i riflettori grazie a delle nuove informazioni condivise dal brand manager per conto di Konami, ...

Lazio-De Vrij - emergono Nuovi dettagli sul rinnovo : spunta un accordo a voce per giugno : Lazio-De Vrij, LE ULTIME – Dopo un lungo tira e molla durato diverse settimane, Stephan De Vrij e la Lazio hanno raggiunto un accordo in merito al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Spergiurato quindi il rischio di perdere il difensore olandese a parametro zero per il club biancoceleste che ha dovuto però venire incontro al giocatore in merito all’importo della clausola rescissoria che ammonterà a 25 milioni di ...

Assassin's Creed Origins : Nuovi dettagli e data d'uscita per il secondo DLC e la modalità Discovery Tour : A margine dell'annuncio della data d'uscita del primo DLC di Assassin's Creed Origins, Ubisoft ha rivelato nuovi dettagli e la data d'uscita del secondo DLC del gioco, La Maledizione dei Faraoni, e della nuova modalità Discovery Tour.Discovery Tour è una modalità educativa che consente a chiunque, dai giocatori appassionati di storia ai non giocatori, di esplorare liberamente lo splendido scenario dell'Antico Egitto per scoprire maggiori ...

Galaxy S9 - svelati Nuovi dettagli sulle batterie. Data presentazione e prezzo : Il nuovo Samsung Galaxy S9 foto Panta Rei Galaxy S9, svelati nuovi dettagli sulle batterie. Data presentazione e prezzo L'arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus è sempre più vicino. E nel ...

Pomeriggio 5 / Video - l'irruzione dell'uomo mascherato : oggi Nuovi dettagli da Barbara D'Urso? : Pomeriggio 5, superato lo spavento per l'ingresso in studio dell'uomo mascherato, Barbara D'Urso torna ad ospitare Mary Falconieri? Le anticipazioni della puntata di oggi.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:55:00 GMT)

In Arrow 6 al via il nuovo piano di Cayden James : le trame dettagliate dei Nuovi episodi : L'astinenza è finita e da lunedì tornerà in tv la settimana degli eroi a partire da Arrow 6. I nuovi episodi saranno in onda dal 18 gennaio prossimo negli Usa e dal 5 febbraio anche in Italia, su Mediaset Premium, ma cosa succederà ancora? Mentre il pubblico italiano dovrà accontentarsi dei primi episodi della stagione, quelli americani si ritroveranno davanti la midseason première che ci riporterà alla famosa spaccatura che si è creata con ...

A.O.T. 2 : Nuovi dettagli per il Multiplayer Online : Koei Tecmo, ha ufficialmente svelato nuove informazioni sul comparto Online di A.O.T. 2, ricordandovi che il lancio è fissato per il 20 Marzo 2018 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. A.O.T. 2: Nuovi dettagli sul Multiplayer Di seguito le novità sul Multiplayer: Nuova modalità competitiva “Annihilation”, dove 2 team composti da 4 giocatori, devono gareggiare per raggiungere il massimo ...

Nuovi ‘guai’ in vista per Milan e Inter : il diktat del governo cinese spaventa i tifosi - i dettagli : Berlusconi e Moratti hanno deciso di vendere rispettivamente Milan e Inter a colossi cinesi con la speranza di vedere nuovamente le proprie ‘creature’ ad alti livelli, ma c’è il rischio che i tifosi rimpiangeranno i due storici patron visto come si stanno mettendo le cose in Cina. Il governo cinese, infatti, ha lanciato un diktat chiaro: “Stop agli investimenti illogici”. Non si può e non si deve più spendere. ...

Emergono Nuovi dettagli su LG G7 : Snapdragon 845 - 6 GB di RAM - OLED e lancio ad aprile : Continuano ad arrivare informazioni sul prossimo top di gamma LG, il G7. Se sul processore abbiamo già scritto in modo approfondito, è il momento di fare una panoramica su quanto riferito da una fonte coreana L'articolo Emergono nuovi dettagli su LG G7: Snapdragon 845, 6 GB di RAM, OLED e lancio ad aprile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il director di God of War sotto pioggia di domande - emergono Nuovi dettagli : Sebbene l'uscita del nuovo capitolo della serie God of War sia praticamente dietro l'angolo, con il publisher che ha in programma di lanciarlo sul mercato al massimo entro i prossimi sei mesi, sono indubbiamente tanti i punti che ancora non sono chiarissimi in materia di gameplay: certo i video rilasciati nel corso delle svariate conferenze tenutesi in giro per il globo hanno concesso una panoramica abbastanza esaustiva, ma la smania di tutti ...

Nuovi dettagli per God of War : Attraverso l’ultimo numero della rivista GameInformer, siamo venuti a conoscenza di numerose nuove informazioni su God of War, legate al gameplay dello stesso, prima di lasciarvi alla lista, vi ricordiamo che il lancio del gioco salvo imprevisti è fissato in esclusiva PS4 a Marzo 2018. Nuovi dettagli per God of War Di seguito vi riportiamo le nuove informazioni legate al gameplay: Durante i combattimenti, i giocatori si ...

Nuovi dettagli God of War su gameplay e sistema di progressione : God of War è una delle esclusive Playstation 4 più attese del 2018, ma in generale può essere considerata una delle uscite più importanti che arriveranno nel corso di quest'anno. Il nuovo gioco di Santa Monica Studios si prepara a rivoluzionare in toto tutto ciò che conoscevamo sulle avventure di Kratos, a partire dalla trama e all'ambientazione fino ad arrivare al gameplay vero e proprio: andiamo a sviscerare le nuove informazioni che, in ...

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ Divorzio a giugno e Nuovi dettagli sulla separazione : ELISABETTA GREGORACI e FLAVIO BRIATORE: Divorzio a giugno, ma ora ora spuntano retroscena sul loro matrimonio... Le ultime notizie sulla showgirl e l'imprenditore(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:10:00 GMT)

MediaTek Helio P40 e Helio P70 in arrivo : Nuovi dettagli e indiscrezioni : Trapelano nuove indiscrezioni e dettagli riguardo ai nuovi processori per il 2018 della casa taiwanese. Si tratte dei MediaTek Helio P40 ed Helio P70. L'articolo MediaTek Helio P40 e Helio P70 in arrivo: nuovi dettagli e indiscrezioni è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.