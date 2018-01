Il 23 gennaio terzo appuntamento con UniCredit Talk | insieme alle imprese per parlare di

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Fognini al terzo turno. Benneteau elimina Goffin! Zverev avanti - fuori Wawrinka : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) 3-1 (4-6, 6-3, 6-1, 6-3) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone femminile. Tutto facile per Halep. Eliminate Muguruka e Konta - Radwanska e Sharapova ok. Giorgi fuori al terzo : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena ore 1:00 Sharapova, Maria (RUS) vs SEVASTOVA, Anastasija (LAT) [14] 2-0 (6-1, 7-6) a seguire MUGURUZA, Garbiñe (ESP) [3] vs HSIEH, Su-Wei (TPE) 0-2 (6-7 4-6) ore 9.00 BARTY, Ashleigh (AUS) [18] vs Giorgi, Camila (ITA) 2-1 (5-7 6-4 6-1) Margaret Court Arena secondo match dalle ore 1:00 KERBER, Angelique (GER) [21] vs VEKIC, Donna ...

LIVE Australian Open 2018 - giovedì 18 gennaio in DIRETTA : Fognini al terzo turno - sfiderà Benneteau! Gasquet elimina Sonego. Ok Djokovic e Goffin out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. giovedì 18 gennaio particolarmente intenso sul cemento di Melbourne dove si disputa i match del secondo turno per i tabelloni maschile e femminile (parte alta). OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (giovedì 18 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutti gli incontri per non perdersi davvero nulla. Buon ...

LIVE Australian Open 2018 - giovedì 18 gennaio in DIRETTA : Fognini vola al terzo turno - Djokovic avanza - eliminate Muguruza e Konta! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. giovedì 18 gennaio particolarmente intenso sul cemento di Melbourne dove si disputa i match del secondo turno per i tabelloni maschile e femminile (parte alta). Sono tanti i big attesi in campo, ma su tutti spicca Roger Federer: il Maestro non dovrebbe avere particolari problemi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, nella sessione serale gli ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Fognini al terzo turno - Thiem si salva - ok Berdych : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 Thiem, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, Tennys (USA) vs WAWRINKA, Stan ...

Australian Open 2018 - le pagelle degli azzurri (17 gennaio) : Seppi si mangia Nishioka e vola al terzo turno : Terza giornata di partite agli Australian Open 2018 di tennis. Spazio ai match del secondo turno per le parti basse del tabellone maschile e femminile. Di seguito le pagelle degli italiani impegnati. ANDREAS Seppi: 7,5. Praticamente perfetto, l’altoatesino svolge nel migliore dei modi il proprio compito, domina letteralmente l’incontro con il giapponese Nishioka uscendo vittorioso da ogni fase calda del match. L’azzurro ...

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (17 gennaio). Wozniacki si salva al terzo - avanzano anche Svitolina e Ostapenko. Bencic ko! : Terza giornata degli Australian Open 2018. Quest’oggi sono scese in campo le giocatrici della parte bassa del tabellone femminile per i match di secondo turno. È stata ad un passo dal baratro Caroline Wozniacki, testa di serie numero 2. La danese ha avuto notevoli difficoltà contro la croata Jana Fett. Discontinua e fallosa, ha commesso molti errori ma dopo aver perso il primo set 6-3 è riuscita comunque a riequilibrare i conti nel ...

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (17 gennaio). Nadal passeggia - Seppi al terzo turno - Tsonga e Dimitrov si salvano : Terza giornata agli Australian Open di tennis: in campo maschile si è giocato il secondo turno della parte alta del tabellone maschile. Avanza senza problemi il nostro Andreas Seppi, che impiega meno di due ore per sbarazzarsi del nipponico Yoshihito Nishioka e al terzo turno affronterà il croato Ivo Karlovic che, al contrario, ha bisogno di cinque set ed oltre 4 ore e mezza di gioco per sbarazzarsi dell’altro nipponico Yuichi Sugita. ...

LIVE Australian Open 2018 - mercoledì 17 gennaio in DIRETTA : Seppi al terzo turno - sfiderà Karlovic! Nadal passeggia - Dimitrov al quinto con Mc Donald : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (mercoledì 17 gennaio). Il primo Slam della stagione di tennis entra sempre più nel vivo e si preannuncia una giornata particolarmente divertente con i match del secondo turno. A spiccare sono soprattutto Rafael Nadal (contro Leonardo Mayer) sul campo centrale e Grigor Dimitrov, mentre tra le donne ci sarà spazio per Caroline Wozniacki ed Elena Svitolina: sono tutti favoriti nei ...

ASCOLTI TV/ 16 gennaio 2018 : vince Romanzo Famigliare su Rai 1 - buon debutto per Il Terzo Indizio su Rete 4 : La quarta puntata di Romanzo Famigliare su Rai 1 batte il film Ma che bella sorpresa su Canale 5. Gli ASCOLTI della prima serata di martedì 16 gennaio 2018.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:06:00 GMT)