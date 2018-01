Francia | Psg a valanga | Ranieri beffato

Coppa di Francia - Amiens-Psg 2-0 : Emery accede alla semifinale : AMIENS (Francia) - Il Psg batte 2-0 l' Amiens a domicilio e stacca il pass per la semifinale di Coppa di Francia. La gara si mette subito bene per la squadra di Emery grazie all'ingenua e folle uscita ...

Mbappé vuole tutto 'Champions col Psg e Mondiale con la Francia' : Pensiamo di essere la squadra migliore al mondo, vogliamo vincere'. Se le cose dovessero andare bene col Real, non ci sarebbero più limiti da porsi in ottica Champions League: 'Abbiamo fatto un'...

Psg - Trapp vuole lasciare la Francia : chance per Donnarumma : Il portiere del Paris Saint-Germain, Kevin Trapp, ha manifestato l'intenzione di lasciare la capitale francese, dopo avere perso il posto in squadra a beneficio di Areola. Il tedesco, che a sua volta ...

Dalla Francia sicuri : l'Inter torna sul fuoriclasse del Psg - servono 40 milioni Video : In casa #Inter comincia a delinearsi la strategia di mercato [Video] da attuare nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Nelle ultime due partite, in coppa Italia contro il Pordenone e in campionato contro l'Udinese, sono state messe in evidenza quelle che sono le carenze della squadra nerazzurra che, oltre a mancare di un'alternativa in difesa, dove ci sono i soli ...

Francia : il Psg torna a vincere - Lilla battuto per 3-1 : PARIGI - Il Paris Saint-Germain liquida la pratica Lille e conquista la quattordicesima vittoria in 17 gare di Ligue 1. I parigini - orfani di Neymar - hanno superato la squadra del sospeso Bielsa per ...

Dalla Francia - il Psg ha contattato Conte : il Milan trema : Antonio Conte a fine stagione lascerà il Chelsea . Il tecnico leccese, nonostante abbia vinto la Champions League l'anno scorso, non ha un rapporto idilliaco con la dirigenza Blues e la sua voglia di ...

