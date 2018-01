Azienda Usa sceglie due italiani per la sede europea E assume 100 figure

I consumatori preparano una mega causa contro Lactalis : 'L'Azienda risarcirà' : Dopo l'incontro di venerdì scorso tra Besnier e il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, il gruppo Lactalis ha ordinato il ritiro di tutte le partite di latte per l'infanzia prodotte nel ...

L'ingegnere licenziato da Google per sessismo fa causa all'Azienda per discriminazione : Un procedimento legale da inserire in una lotta politica di più ampio respiro. Dopo il suo licenziamento, Damore è diventato un idolo della destra americana e Harmeet Dillon è stata in passato ...

H&M - bimbo di colore pubblicizza felpa con scritto “scimmia”. Bufera social : l’Azienda si scusa e ritira l’immagine : H&M nella Bufera social. La grande catena di abbigliamento low cost è diventata oggetto di discussione sui social network per via di uno scatto usato per la vendita di una felpa da bambini. Nell’immagine si vede un bimbo di colore che indossa una felpa verde con la scritta “The coolest monkey in the jungle” (“La scimmia più cool nella giungla“). In molti hanno definito lo scatto “razzista” e ...

Usa - visite ufficiali con abiti e gioielli della sua Azienda di moda : polemiche su Ivanka Trump : Peccato, però, che in un mondo dove la moda è sempre più social le foto di celebrity del suo calibro finiscano in un sistema per cui le griffe che indossano vengono minuziosamente analizzate su ...

"A San Silvestro non lavoro"/ Susa - mamma di due bimbi trasferita a 100 km da casa - punizione dell’Azienda? : "A San Silvestro non lavoro": la decisione di una mamma di Susa in base a quanto previsto dal suo contratto non sarebbe piaciuta all'azienda. Allontanata per punizione?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:45:00 GMT)

Chiamano marchio «Steve Jobs» - Azienda napoletana vince causa contro Apple : Non è un film di fantascienza o la trama ipotetica di un romanzo di impronta kafkiana, ma è successo davvero: «Steve Jobs» è andato in tribunale contro la Apple e ha...

Napoli - chiamano l'Azienda 'Steve Jobs' e vincono causa contro Apple - : Due imprenditori, Vincenzo e Giacomo Barbato, hanno registrato il brand nel 2012 per il loro marchio di abbigliamento. L'opposizione del colosso di Cupertino è stata rigettata dall'Ufficio per l'...

Chiama il brand 'Steve Jobs' - Azienda napoletana vince causa contro Apple : 'Se Steve Jobs fosse nato a Napoli' era l'ipotesi da cui partiva un romanzo di qualche anno fa. Ma stavolta uno 'Steve Jobs' è nato davvero a Napoli: è il marchio di abbigliamento e hi-tech di ...

A Napoli fondano una Azienda e la chiamano Steve Jobs. Apple li denuncia ma i partenopei vincono la causa : "Se Steve Jobs fosse nato a Napoli" era l'ipotesi da cui partiva un romanzo di qualche anno fa. Ma stavolta uno "Steve Jobs" è nato davvero a Napoli: è il marchio di abbigliamento e hi-tech di Vincenzo e Giacomo Barbato, due imprenditori napoletani che hanno chiamato la loro azienda con il nome del fondatore della Apple, hanno affrontato l'inevitabile battaglia legale contro l'azienda di Cupertino e si sono visti dare ragione dai ...

Chiamano marchio 'Steve Jobs' - Azienda vince causa contro Apple : 'Abbiamo fatto le nostre ricerche di mercato - raccontano i due - e abbiamo notato che la Apple, una delle aziende più conosciute al mondo, non ha mai pensato di registrare il marchio del suo ...

Chiamano marchio 'Steve Jobs' - Azienda napoletana vince causa contro Apple : 'Abbiamo fatto le nostre ricerche di mercato - raccontano i due - e abbiamo notato che la Apple, una delle aziende più conosciute al mondo, non ha mai pensato di registrare il marchio del suo ...

Furto sventato in Azienda agricola tra Ragusa e Vittoria : La Polizia di Stato sventa un Furto in azienda agricola tra Ragusa e Vittoria. Arrestati due giovani vittoriesi.

Ragusa : evasione fiscale - sequestro da 365mila ad Azienda di Vittoria : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - I finanzieri del Comando provinciale di Ragusa, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale, hanno eseguito un sequestro preventivo di 365mila euro nei confronti di una società di Vittoria operante nel settore dell’autotrasporto. Secondo quanto

Ragusa - sequestrati 365 mila euro ad Azienda di Vittoria : La Guardia di Finanza di Ragusa ha sequestrato 365.000 euro ad una società di autotrasporti di Vittoria per evasione fiscale.