Vento forte in Umbria | vigili del fuoco in azione nella provincia di Perugia

Vento forte e mare agitato nelo golfo di Napoli - stop collegamenti : Napoli, 17 gen. (askanews) Vento forte e mare molto agitato stanno imperversando dalla scorsa notte nel golfo di Napoli. Sospesi i collegamenti tra il capoluogo e le isole. stop a tutte le traversate ...

Maltempo Toscana - Vento forte : interrotti i collegamenti con le isole - donna ferita all’Elba : A causa del forte vento di Libeccio che da ieri sera sferza la costa Livornese sono interrotti i collegamenti con le isole minori e si segnalano numerosi interventi dei vigili del fuoco in città e all’isola d’Elba. A causa delle forti raffiche, nella notte il cargo Star Kinn, ormeggiato all’alto fondale, ha rotto gli ormeggi danneggiando nell’urto la banchina e lo scafo. La punta massima registrata a Livorno, come reso ...

Vento forte in Toscana : danni e disagi nella provincia di Livorno : Come preannunciato nei nostri vari articoli di ieri, venti molto forti dai quadranti sud-occidentali stanno colpendo l'Italia, in particolare le regioni tirreniche. Numerosi disagi si riscontrano...

Maltempo Lombardia : bufera di neve e Vento forte - chiuso tratto della SS36 : Anas comunica che, a causa di una bufera di neve e di forte vento, sulla SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto fra il km 140,500 e il 149,500, fra Madesimo e Teggiate, in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione. L'articolo Maltempo Lombardia: bufera di neve e vento forte, chiuso ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Vento sull’Italia : violenta burrasca - freddo e nevicate Mercoledì 17 Gennaio : Allerta Meteo – Forti correnti di origine nord-atlantica stanno causando un deciso rinforzo della ventilazione interessando, in queste ore, le regioni del centro-nord per poi estendersi da domani al meridione. I forti venti porteranno anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali, con possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - forte Vento nel Fabrianese : si ribalta un autocarro : Maltempo e forte vento nel Fabrianese dove un autocarro si è ribaltato. I vigili del fuoco sono intervenuti nella Sp 16 al Km 19 lungo la strada che va da Fabriano a Sassoferrato, nei pressi dell’incrocio per Bastia, perché tale autocarro si è rovesciato su un fianco a causa del forte vento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’automezzo e prestato assistenza durante le fasi di recupero. Non ci sono danni a persone. La ...

Vento forte e mareggiate. La Sardegna investita dal maltempo : Bologna – Dalle ore 22 di questa sera, fino allo stesso orario di domani, sono previsti Vento forte e intense mareggiate. Questa in sintesi la... L'articolo Vento forte e mareggiate. La Sardegna investita dal maltempo su Roma Daily News.

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Vento in arrivo sull’Italia : mappe e bollettini : Allerta Meteo – Nei prossimi giorni la nostra Penisola sarà interessata da un deciso rinforzo della ventilazione, dapprima dal quadrante sud-occidentale e, nella giornata di mercoledì, dal quadrante di Nord-Ovest. A determinare tale variazione del quadro Meteorologico saranno forti correnti in quota provenienti dall’area nord-atlantica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...