Terremoto Centro Italia | bando da 6 | 7 milioni per progetti di rilancio delle zone colpite

Terremoto Centro Italia - Comitato Illica Vive : ritrovamenti paleocristiani - “chiediamo la massima collaborazione” : “Archeologi e storici dell’arte consultati dal Comitato Illica Vive hanno indicato i ritrovamenti come reperti risalenti al periodo paleocristiano. Secondo gli esperti che hanno avuto modo di osservare le fotografie – spiegano in una nota Sabrina Fantauzzi ed Elvira Mazzarella fondatrice e segretario generale del Comitato Illica Vive, che sta promuovendo la salvaguardia delle nuove scoperte archeologiche ad Accumoli – le ...

Terremoto - forte scossa in Portogallo : epicentro ad Arraiolos vicino Évora - paura a Lisbona e Porto [LIVE] : Una violenta scossa di magnitudo 4.9 secondo i primi dati del Centro Sismico Euro/Mediterraneo ha colpito il Portogallo centrale pochi minuti fa, alle ore 12:51 italiane (le 11:51 locali). La scossa s’è verificata nell’entroterra di Lisbona, con epicentro 8 km a nord-nordest di Arraiolos, vicino Évora, ad una profondità di circa 16km. Scene di panico e tanta gente in fuga nelle zone più vicine all’epicentro. paura anche a ...

Terremoto - forte scossa in Portogallo : epicentro ad Évora - panico nell’entroterra di Lisbona [LIVE] : Una violenta scossa di magnitudo 4.9 secondo i primi dati del Centro Sismico Euro/Mediterraneo ha colpito il Portogallo pochi minuti fa, alle ore 12:51 italiane. La scossa s’è verificata nell’entroterra di Lisbona, con epicentro ad Évora, ad una profondità di circa 16km. Scene di panico e tanta gente in fuga nelle zone più vicine all’epicentro. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Terremoto, forte scossa in Portogallo: epicentro ...

Terremoto - scossa vicino ad Arquata : torna la paura in centro Italia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata, alle ore 5.49, nelle zone del centro Italia già colpite dal sisma, tra le province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia e Rieti. I comuni ...

Terremoto - scossa vicino ad Arquata : torna la paura in centro Italia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata, alle ore 5.49, nelle zone del centro Italia già colpite dal sisma, tra le province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia e Rieti. I comuni ...

Due scosse di Terremoto nella notte in Centro Italia : La terra ha tremato nella notte nell’Italia centrale. Un sisma di magnitudo 2.5 è stato registrato alle ore 5.49 nelle zone già colpite dal terremoto, tra le province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia e Rieti. I comuni più vicini all’epiCentro…Continua a leggere →

Terremoto. Due leggere scosse - centro Italia e Viterbo : Terremoto. Due leggere scosse, centro Italia e Viterbo – Una scossa di terremoto di magnitudo 2,5 gradi della scala Richter è stata registrata, alle ore 5.49... L'articolo Terremoto. Due leggere scosse, centro Italia e Viterbo su Roma Daily News.

Catania : debole scossa di Terremoto molto superficiale sull'Etna. Tremori e boati all'epicentro : Avvertiti Tremori e boati nell'area dell'Etna. Epicentro vicino Giarre, Milo, Zafferana Etnea, provincia di Catania. Ecco i dati INGV. Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 13...

Due scosse di Terremoto in Valle Varaita : epicentro a Pontechianale : Due scosse di terremoto, di lieve entità, sono state registrate nel primo pomeriggio di oggi nel cuneese, in Valle Varaita: avvertite rispettivamente alle ore 13:50 ed alle 14:23, hanno avuto come ...

Terremoto nel centro Italia ad Amatrice. Scossa di magnitudo 3.6 : La terra torna a tremare ad Amatrice. Protagonista, stavolta, una Scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter alle 04.48 di questa mattina, che ha subito fatto tornare alla mente agli abitanti del ...

Terremoto avvertito in Centro Italia : ricalcolata la magnitudo - l’area “vibra” dal 24 agosto 2016 : Tanta paura ma nessun danno dal Terremoto di magnitudo 3.4 (ricalcolata dall’Istituto Nazionale di di Geofisica e Vulcanologia) registrato alle 04:48 di di oggi con epiCentro a 2 km da Amatrice. La scossa è stata avvertita distintamente in tutta l’area del cratere del sisma del 2016. La magnitudo era stata inizialmente calcolata in automatico, in base ai primi dati, in 3.6 (magnitudo locale): come sempre avviene, successivamente sono ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.6 nella notte con epicentro ad Amatrice : La terra trema ancora nel centro Italia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4:48 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto...

Trema Amatrice : Terremoto 3 - 6. Torna la paura in Centro Italia : Trema ancora la terra ad Amatrice, colpita dal devastante sisma del 24 agosto 2016: nella notte, alle 4 e 48, è stata registrata una scossa di magnitudo 3,6 Segui su affarItaliani.it

Nuovo Terremoto - il centro Italia trema ancora : Il centro Italia torna a tremare. Nuova scossa ad Amatrice , in provincia di Rieti , all'alba dell'11 gennaio 2018. Alle 4.48, infatti, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.6. Secondo i ...