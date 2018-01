: È difficile essere figlio - g_valenza : È difficile essere figlio - Eurogamer_it : Essere il primo Metal Gear dopo l'addio di Kojima è difficile. Così lo è ancora di più. #MetalGearSurvive - NillyVanessa : RT @DonatoMarinelli: Non importa quanto possa essere difficile quanto la strada sia ripida quanti ostacoli potrai incontrare una nuova via… - espociro74 : RT @DiegoDeLucaTwit: Napoli (ancora) non è un punto d'arrivo per un calciatore ma una realtà che si sta affermando nonostante i palazzi, il… - samuellapo : RT @DonatoMarinelli: Non importa quanto possa essere difficile quanto la strada sia ripida quanti ostacoli potrai incontrare una nuova via… -

Leggi la notizia su internazionale

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Non è facilela madre di un trans in un ospedale di Castiglia. E io, iltrans, mi sento come un Louis de Funès in un film di fantascienza. Leggi