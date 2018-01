Tiziano Ferro viene attaccato dalla rivista Rolling Stones

Tiziano FERRO/ "Se sei gay - ti prego - non cantare etero" : i fans contro Rolling Stone : "Se sei gay non cantare etero, perché le canzoni sono una cosa seria" l'articolo scritto da TIZIANO Zarantonello per Rolling Stone su TIZIANO FERRO scatena la polemica!(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 20:35:00 GMT)

Certificazioni Fimi per album e singoli : i nuovi traguardi di Zayn Malik - Tiziano Ferro - Fedez - J-Ax e molti altri : Sono state rese note le nuove Certificazioni Fimi per gli album e per i singoli più venduti del momento. Tra nuove e vecchie uscite discografiche, tanti sono gli artisti italiani ed internazionali che oggi - lunedì 15 gennaio - festeggiano con un disco d'oro o di platino. Dusk Till Dawn di Sia e Zayn Malik raggiunge il doppio disco di platino insieme a What Lovers Do dei Maroon 5 e Sza. Fronte Maroon 5, disco di platino anche a She Will Be ...

Riki a Verissimo tra il successo del tour e il primo incontro con il suo idolo Tiziano Ferro (video) : Riki a Verissimo ripercorre il successo dell'ultimo anno, con un tour completamente sold out che partirà nelle prossime settimane. Il giovane artista ammette di essere stato favorito dalla eco di Amici di Maria De Filippi, dal quale è uscito al secondo posto, ma di essere disposto a dimostrare tutto il suo valore attraverso nuova musica e con Mania, il suo nuovo disco di inediti rilasciato il 20 ottobre scorso. Riccardo Marcuzzo ha quindi ...

Verissimo/ Riki - "il mio incontro con Tiziano Ferro". Ospiti - Nadia Toffa - Stefano De Martino e Francesco Monte : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 13 gennaio: in studio Stefano De Martino, Francesco Monte, Riki, Loretta Goggi e Giorgio Tirabassi. Ci sarà anche un'intervista esclusiva a Nadia Toffa.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 16:13:00 GMT)

Singoli e album più venduti in Italia nel 2017 da Riki a Tiziano Ferro - Ermal Meta e Gabbani : Qualche sorpresa c'è tra Singoli e album più venduti in Italia nel 2017. Dopo la vetta tutta internazionale di Ed Sheeran, al primo posto tra gli album più venduti dell'anno con Divide, il podio continua con due posizioni Italiane. Al secondo posto c'è Comunisti col Rolex di Fedez e J-Ax e al terzo posto Perdo le parole di Riki, Riccardo Marcuzzo. Le migliori di MinaCelentano e poi Ghali con album sono al quarto e al quinto posto. Sesto ...

Gli abiti di Tiziano Ferro all’asta su CharityStars per Save the Children : come partecipare : Gli abiti di Tiziano Ferro all'asta per beneficenza. L'artista di Latina dona gli abiti che ha utilizzato nell'ultima tournée di concerti per supportare i progetti dell'associazione umanitaria Save the Children. Non si tratta delle prime aste con gli indumenti di Tiziano Ferro: il cantante si è prestato per una serie di lotti di aste che hanno già consentito di raccogliere numerose donazioni e a molti fan di aggiudicarsi cinture, scarpe, ...

Tiziano Ferro per il sociale : il grande gesto di solidarietà del cantante : Il cuore grande di Tiziano Ferro: l’asta di beneficenza per aiutare i bambini nel mondo Qualche ora fa Save The Children ha reso noto ai propri sostenitori una nuova iniziativa solidale che, questo mese, coinvolgerà anche Tiziano Ferro. Il cantante, nello specifico, ha donato per l’asta di beneficenza organizzata dall’associazione gli abiti indossati da lui […] L'articolo Tiziano Ferro per il sociale: il grande gesto di ...

L’epopea delle ambizioni con Tiziano Ferro a Danza con me di Roberto Bolle in Il mestiere della vita (video) : Tiziano Ferro a Danza con me racconta una vita di ambizioni positive, coronate da Il mestiere della vita. Il brano rappresenta l'ultimo estratto dal suo più recente disco di inediti, rilasciato il 2 dicembre 2016 e per il quale è stato organizzato un tour negli stadi conclusosi il 15 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Introdotto da Marco D'Amore, che con Geppi Cucciari ha abbozzato una conduzione della serata, Tiziano Ferro ci ha ...

