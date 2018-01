Disastri naturali | perché quelli del 2017 sono stati fra i più costosi del millennio

I Disastri naturali del 2017 costano una cifra record agli Stati Uniti : 306 miliardi di dollari : La serie di devastanti uragani e incendi che ha colpito gli Stati Uniti nel 2017 costa al paese 306 miliardi di dollari di danni, una cifra che infrange ogni record, secondo quanto riporta la National and Atmospheric Administration (NOAA). Nel 2017 ci sono Stati 16 separati eventi di disastri naturali che hanno raggiunto la cifra di un miliardo di danni. E questi 16 eventi, che includono tempeste, incendi, siccità e congelamenti, hanno ucciso ...

Costo dei Disastri (naturali e non) balza del 63% nel 2017 : Complessivamente quest'anno nel mondo sono morte o scomparse oltre 11.000 persone per le calamità naturali. (RR - www.ftaonline.com)

Disastri naturali - una comunicazione responsabile : Roma, 4 dic. (askanews) 'Disastri naturali: una comunicazione responsabile'. E' questo il tema della giornata di studio proposta da Telpress e Ferpi, che si terrà domani, martedì 5 dicembre a Rieti, ...

Serie Tv - novità : NBC sta lavorando ad American Disaster progetto antologico sui Disastri naturali : American Disaster: NBC sta lavorando ad un drama prodotto dalla canadese Muse Entertainment e Universal, creato da Michael McGrale (CSI:Miami) e incentrato su una comunità del Midwest che dovrà imparare a collaborare dopo un catastrofico tornado. Il progetto è pensato per essere potenzialmente antologico con ogni stagione che affronterà un diverso disastro naturale e le reazioni della popolazione. Deran Safrian (The Strain) ne dirigerà ...

Fujitsu presenta il super-processore : 'Potrà prevedere i Disastri naturali' : Il 'Dau' non è l'unica novità presentata durante il keynote introduttivo del Fujitsu Forum: tra le mani di Tanaka ha brillato il più piccolo adattatore 12W al mondo, un convertitore con attacco USB ...

Clima : cala la vulnerabilità ai Disastri naturali ma non per le isole del Pacifico : Grazie a una maggiore preparazione, molte nazioni sono meno vulnerabili ai disastri naturali, eppure le isole del Pacifico restano i territori più a rischio: il dato è emerso da uno studio diffuso a margine della conferenza Onu sul Clima COP23 in corso a Bonn, in Germania. Secondo la ricerca, il cambiamento Climatico aumenta i rischi poiché accresce il numero di gravi precipitazioni, tempeste e ondate di caldo, ma “su scala globale la ...

Swiss re chiude i conti in rosso per i costi dei Disastri naturali : (Teleborsa) - Swiss Re chiude i conti dei nove mesi in rosso, accusando una perdita di 468 milioni di dollari, a fronte dei 3,04 miliardi di utile realizzati nello stesso periodo del 2016. I conti ...