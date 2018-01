WhatsApp Business ormai ci siamo quasi

: RT @egidio_lori: WhatsApp Business, il servizio si utilizzerà anche con un numero di rete fissa - Blasting News - p9828104146 : RT @egidio_lori: WhatsApp Business, il servizio si utilizzerà anche con un numero di rete fissa - Blasting News - egidio_lori : WhatsApp Business, il servizio si utilizzerà anche con un numero di rete fissa - Blasting News - BDaigo : - Tecno__Android : -

Leggi la notizia su viktec

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Presto avremo a disposizione la versioneche introduce parecchie novità come la risposta rapida, il supporto per la linea fissa, le etichette e molto altro. In lavorazioneda un anno è imminente l’uscita di questa versionedella popolare App di messaggistica di proprietà di Facebook.superata da programmi come Telegram, la versionesi propone di colmare il gap con questa e altre applicazioni in termini di funzionalità. Intanto se desiderate sapere come utilizzareda Desktop o dal Web e inviare messaggi direttamente dal computer abbiamo scritto una facile guida qui: http://www.viktec.net/come-utilizzare--desktop-web-e-inviare-messaggi-direttamente-dal-computer/ Se invece avete un telefono Android e volete cimentarvi ad usare la versione beta diin attesa della release finale potete scaricarla ...