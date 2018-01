Il vulcano Mayon sta per eruttare | 12mila persone in fuga

Il temibile vulcano Mayon torna a far paura : evacuate migliaia di persone : C'è apprensione per il vulcano Mayon , nelle Filippine, che sta mostrando evidenti segni di risveglio. I vulcano logi prevedono una "pericolosa eruzione" del monte Mayon , uno dei vulcani più temibili...

Allarme nelle Filippine - il vulcano Mayon si risveglia : migliaia di evacuati : Uno tra i più attivi e temibili vulcani filippini è tornato in attività, causando l’evacuazione di migliaia di persone. I vulcano logi prevedono una “pericolosa eruzione” del monte Mayon , prevista nelle prossime settimane o giorni. Il vulcano gia’ sputa cenere, mentre da alcuni crateri fuoriesce lava che minaccia i villaggi limitrofi: circa 1.000 le famiglie trasferite in zone piu’ sicure. L'articolo Allarme nelle ...

Filippine : vulcano Mayon si risveglia : (ANSA) - MANILA, 14 GEN - Uno tra i più attivi e temibili vulcani filippini è tornato in attività, causando l'evacuazione di migliaia di persone. I vulcano logi prevedono una "pericolosa eruzione" del ...

Filippine : colonna di ceneri dal vulcano Mayon - centinaia di persone in fuga : Il vulcano Mayon, nelle Filippine, ha emesso nelle scorse ore un’imponente colonna di ceneri: centinaia di persone hanno iniziato ad abbandonare le abitazioni per il timore di un’eruzione. La nube di ceneri ha raggiunto 2500 metri d’altezza. “Non abbiamo potuto valutare l’ampiezza della nube di cenere a causa delle condizioni meteo“, ha spiegato il responsabile dell’ufficio provinciale per la gestione ...