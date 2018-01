Fanchini | ' La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida | devo curarmi'

Elena Fanchini - la battaglia della vita! Sconfiggi il tumore e torna più forte di prima - vincerai ancora tu! : La vita a volte ti mette di fronte ostacoli che sembrano insormontabili, muri che in un primo momento paiono invalicabili, barriere che sembrano fermare i nostri sogni, le nostre speranze, frenando le ambizioni più belle e che mettono in bilico la nostra vita, la nostra esistenza. Il momento in cui si riceve la notizia di un tumore è tra i peggiori per una persona, un istante in cui ti sembra tutto nero, ti vedi passare i frangenti più belli del ...

Sci alpino - Elena Fanchini annuncia : “Mi devo fermare per curarmi. La vita mi ha messo di fronte a una sfida” : Elena Fanchini deve fermarsi ancora una volta. L’azzurra non ha voluto entrare nello specifico nel post pubblicato sui suoi social network ma ha annunciato di doversi fermare per curarmi, parlando di una nuova sfida e di un momento difficile. Elena stava puntando alle Olimpiadi ma “tutto scivola via come pioggia“. La sua proverbiale combattività però le dà la forza di cui ha bisogno: “Questa è la vita, non sai mai cosa ...