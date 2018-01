Sci freestyle | Coppa del Mondo aerials 2018 – A Mosca vincono Anton Kushnir e Kiley

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle 2018 – Ledeux e Wester vincono a Font Romeu : A Font Romeu (Francia) si è svolta una tappa della Coppa del Mondo 2018 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Tra gli uomini si è imposto Oscar Wester, svedese che non saliva sul podio addirittura dal 2013. Lo scandinavo ha vinto con un autorevole 94.60 lasciandosi alle spalle i norvegesi Ferdinand Dahl (classe 1998 autore di 93.40) e Oystein Braaten (93.00, era reduce dal successo di Stubai). Il nostro Ralph Welponer ha chiuso in ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo ski cross 2018 – Doppietta di Bischofberger a San Candido! Naeslund torna alla vittoria : A Innichen/San Candido si è disputata l’ultima gara dell’anno per la Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle che ora si prenderà un piccolo periodo di pausa prima di tornare a gennaio quando si intensificherà la marcia verso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Micidiale Doppietta di Marc Bischofberger che infila il bis in questa località. Lo svizzero aveva già trionfato ieri pomeriggio dopo quasi tre ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2018 – Krief e Zhang vincono a Secret Garden - primi successi in carriera : A Secret Garden (Cina) si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di halfpipe, disciplina di sci freestyle. Tra gli uomini ha vinto a sorpresa il francese Thomas Krief (90.00) che non saliva sul podio addirittura da due anni (agosto 2015, secondo in Nuova Zelanda) e che non si era mai imposto nel massimo circuito. Grande soddisfazione per il 24enne transalpino ma al comando della classifica generale, quando siamo già a metà della ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2018 – Kingsbury scatenato a Thaiwoo - Galysheva torna alla vittoria : A Thaiwoo (Cina) si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di moguls, disciplina di sci freestyle. Non conosce soste il fenomeno Mikael Kingsbury che ha infilato il terzo successo stagionale consecutivo e allunga già in classifica generale verso la conquista della settima Sfera di Cristallo consecutiva. Il canadese ancora una volta è riuscito a essere il migliore totalizzando 85.94 e lasciandosi così alle spalle l’agguerrito ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo ski cross 2018 – Bischofberger e Zacher vincono a San Candido. Pixner settima - Klotz subito fuori : A Innichen/San Candido si sta disputando la tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. Le nevi italiane hanno sorriso allo svizzero Marc Bischofberger che è riuscito a imporsi conquistando la sua prima vittoria in carriera nel massimo circuito, dopo i due podi raggiunti nella passata stagione, e anche il primo posto in classifica generale. Il 26enne ha dominato l’atto conclusivo lasciandosi alle spalle ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2018 – Dominio di Kingsbury a Thaiwoo - prima vittoria per Kauf : A Thaiwoo (Cina) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di moguls, disciplina di sci freestyle. Come da pronostico a trionfare è stato il fenomeno Mikael Kingsbury (83.61): il 25enne canadese, che si era già imposto un paio di settimane fa nell’apertura di Ruka, prosegue così la propria rincorsa verso la settima Sfera di Cristallo consecutiva e soprattutto verso le Olimpiadi. Kingsbury è riuscito così a domare ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Ski Cross 2018 – Lampo di Siegmar Klotz! Azzurro sesto in qualifica a Innichen : Fiammata di Siegmar Klotz nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di ski Cross che si sta disputando a Innichen/San Candido. L’Azzurro aveva faticato a dire la sua nelle prime gare di inizio stagione ma sulle nevi di casa è riuscito a brillare e ha stampato il sesto tempo (1:17.97), staccato di 53 centesimi dal miglior crono realizzato dal francese François Place (1:17.44). Secondo l’austriaco Thomas Zangerl ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Font Romeu 2017 slopestyle : i convocati dell’Italia. Saranno quattro gli azzurri al via : La Coppa del Mondo di slopestyle 2017-2018 è pronta per ripartire. Dopo i primi due episodi in Nuova Zelanda, in estate, e Stubai, poche settimane fa, questa volta si gareggerà in Francia, a Font Romeu, dal 21 al 23 dicembre. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato quattro atleti: Igor Lastei, Ralph Welponer, Christof Schenk e Silvia Bertagna. Gli alfieri azzurri si raduneranno da oggi fino a domenica 24 dicembre sulle nevi francesi ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Ski Cross 2018 – Rivelazione Ridzik e il ritorno di Smith a Montafon. Thanei 12^ : Le condizioni meteo sono state clementi a Montafon (Austria) e si è svolta regolarmente la gara valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di ski Cross, disciplina di sci freestyle. Tra gli uomini ha trionfato Sergey Ridzik, 25enne russo alla prima vittoria nel circuito più importante: a sorpresa è riuscito ad avere la meglio sui francesi Terence Tchiknavorian (nuovo leader della classifica generale con 11 punti di vantaggio sul vincitore di ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo 2018 – Andersson e Naeslund vincono ad Arosa - doppietta svedese. Valide le qualificazioni : Le difficili condizioni meteo hanno impedito la disputa delle fasi finali della seconda tappa della Coppa del Mondo di ski cross, disciplina di sci freestyle. Ad Arosa (Svizzera) sono così stati tenuti in considerazione i risultati delle qualificazioni disputate in mattinata e in base a quelli si è stilata la classifica finale. Tra gli uomini ha trionfato Viktor Andersson, 25enne svedese capace di vincere la sua prima gara nel circuito più ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2018 – David Wise e Marie Martinod vincono a Copper Mountain! : La Coppa del Mondo 2017-2018 di halfpipe, disciplina di sci freestyle, entra nel vivo dopo l’antipasto di agosto in Nuova Zelanda. Sulle nevi di Copper Mountain (USA) si è disputata la seconda tappa del circuito più importante che ha premiato David Wise e Marie Martinod. Il 27enne statunitense, Campione Olimpico a Sochi 2014 e pronto per andare a caccia di un nuovo titolo a cinque cerchi tra pochi mesi, è partito con il piede giusto per ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Skicross 2018 – Delbosco e Naeslund vincono a Val Thorens - italiani nelle retrovie : A Val Thorens (Francia) è iniziata la Coppa del Mondo 2017-2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. La prima gara delle tre in programma sulle nevi transalpine ha sorriso a Christopher Delbosco e a Sandra Naeslund. Il 35enne canadese, Campione del Mondo 2011 e già vincitore a Val Thorens nel 2014 e nel 2015, è stato bravo a imporsi battendo i padroni di casa Arnaud Bovolenta e Terence Tchiknavorian che non sono riusciti a conquistare il ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo 2017-2018 slopestyle : l’Italia in raduno a Livigno fino al 16 dicembre : La Coppa del Mondo di slopestyle si appresta a ripartire con la tappa francese di Font Romeu, dal 21 al 23 dicembre. L’Italia si sta dunque preparando all’appuntamento e per questo motivo gli azzurri saranno impegnati in una serie di allenamenti a Livigno. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha deciso di convocare tre atleti, che saranno seguiti da vicino dall’allenatore responsabile Valentino Mori. Si tratta di Igor ...