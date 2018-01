Juve-Torino | ancora polemiche | sospeso l' arbitro Doveri

Juve-Torino - sospeso Doveri : il goal di Mandzukic era da annullare : L’intervento di Khedira su Acquah era da punire con il fallo oppure no? A togliere ogni dubbio ci ha pensato il designatore di Serie A, Nicola Rizzoli, che fermerà l’arbitro Doveri con uno o forse due turni di stop. Il goal del 2-0 realizzato da Mandzukic nel derby di Coppa Italia vinto dalla Juventus contro il Torino, infatti, andava annullato per precedente fallo di Khedira su Acquah. Doveri invece non solo non ha fischiato subito ...

Mihajlovic era della Juve - come cambia il mercato del Torino con Mazzarri : come si legge sulla Gazzetta dello Sport , per la difesa il preferito resta il granata Bonifazi. È stato fatto un sondaggio per arrivare ad Acquah (seguito pure dal Genoa) e Boyé (nel mirino del ...

Juventus-Torino - le pagelle bianconere : Sturaro stecca. Matuidi ringhia - Pjanic illumina : SZCZESNY - voto: 6 Il palo lo salva, lui deve impegnarsi solo sul tiro di Rincon e aspettare 72' al freddo. Sturaro - voto: 4,5 Libera Berenguer con una scivolata comica e si perde Niang nell'unica ...

Juventus-Torino - le pagelle granata : Milinkovic a testa alta. Male Baselli : Milinkovic-SAVIC - voto: 7 Esce a testa altissima dal suo primo derby: para tutto quello che può e alla fine viene punito da due deviazioni beffarde. DE SILVESTRI - voto: 5,5 Ormai è lo stakanovista ...

Juventus-Torino - lo sciopero Rai è un flop totale : ascolti da urlo e tifosi entusiasti senza telecronaca : Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Torino ha conquistato 6.028.000 spettatori pari al 23% di share. Questo il dato emerso nel day-after del derby della Mole in merito agli ascolti tv della serata di ieri. Numeri senz’altro ottimi per la Rai che aprono ad una riflessione abbastanza evidente: lo sciopero dei giornalisti di ieri è stato un flop totale. Lo scopo dello sciopero è quello di creare un disagio, ma in questo caso ...

Juve-Torino senza commento - la Rai attacca RaiSport : «Sconcertante atteggiamento dei giornalisti» : Rai Viale Mazzini Lo sciopero di ieri della redazione di RaiSport, che ha portato alla messa in onda su Rai 1 del derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino senza telecronaca, non è andato giù ai vertici di Viale Mazzini, che hanno definito l’atteggiamento dei giornalisti sconcertante in virtù dello sforzo che l’azienda riserva ogni anno al settore Sport. La protesta di RaiSport Ieri i giornalisti sportivi del servizio pubblico ...

Sinisa Mihajlovic esonerato : il Torino lo saluta dopo la sconfitta con la Juventus : Il 6 gennaio contro il Bologna il Torino comincerà il suo girone di ritorno e la sua rincorsa all’Europa con un nuovo allenatore. dopo la sconfitta per 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, la società granata ha deciso di esonerare il tecnico Sinisa Mihajlovic. Arrivato nel giugno 2016 al posto di Gian Piero Ventura, l’allenatore serbo lascia il Toro dopo un anno e mezzo al decimo posto in classifica con 25 ...

