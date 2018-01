Terremoto | forte scossa | trema il Salento | gli aggiornamenti

ULTIM'ORA| Forte scossa di Terremoto in Montenegro - avvertita anche in Italia : Forte scossa di terremoto sui Balcani, epicentro in Montenegro. Tremori anche in Italia, specie in Puglia. Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 4 gennaio 2018, esattamente alle...

Terremoto in Algeria : forte scossa avvertita al Algeri - gente in strada : Una scossa di Terremoto magnitudo 5 è stata rilevata alle 20:59 UTC nord dell’Algeria: lo rende noto l’istituto geofisica statunitense USGS, secondo cui il sisma ha avuto ipocentro a 13,2 km di profondità ed epicentro a 11 km sudovest da El Affroun. Non si segnalano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata nettamente avvertita anche nella capitale Algeri, circa 50 km a nord dell’epicentro. Numerose persone si sono ...

Forte scossa di Terremoto tra Grecia e Macedonia - paura a Salonicco - tremori anche in Albania : Intensa scossa di terremoto nella notte sulla penisola balcanica, epicentro tra Grecia e Macedonia. paura a Salonicco. Una scossa di terremoto di Forte entità è stata registrata oggi 2 gennaio...

Forte Terremoto scuote il Sud della Bosnia : paura tra Mostar e Capljina [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Terremoto - 10 scosse nella notte in Centro Italia : la più forte vicino ad Amatrice : Sequenza sismica nella notte nel Centro Italia. Circa 10 le scosse di Terremoto registrate dalla mezzanotte, tra cui una di magnitudo 2.7 con epiCentro a 9 km da Amatrice (Rieti) e due di magnitudo 2.

Forte Terremoto nella notte a Lefkada - in Grecia : «Avvertito anche in Puglia» : Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi alle 0.47 al largo di Lefkada, isola greca del gruppo delle Ioniche. La magnitudo registrata è stata di 4.8 ad una profondità...

Forte scossa di Terremoto in Grecia - avvertita anche in Puglia e Calabria [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

