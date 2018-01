Palermo | litiga con un familiare e evade dai domiciliari | arrestato

: Live Sicilia: Litiga col parente ed esce di casa Era ai domiciliari: arrestato - notizie_palermo : Live Sicilia: Litiga col parente ed esce di casa Era ai domiciliari: arrestato - notizie_palermo : Palermo Today: E' ai domiciliari ma litiga con un parente e scappa da casa: arrestato - MondoPalermo : Palermo, litiga con un parente ed evade dai domiciliari - tralongoMD : RT @salvosorbello: sulla corretta gestione dei beni culturali di casa nostra non intendiamo mollare -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2018), 3 gen. (AdnKronos) - Una lite con une così, non curante degli arresti, decide di fare una passeggiata e allontanarsi da casa per allentare la tensione. In manette, per il reato di evasione, è finito un giovane di 23 anni di Bagheria (). La polizia lo ha rintrac