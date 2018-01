Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi aspettano il secondo figlio

Beatrice Borromeo incinta : secondo figlio per Pierre Casiraghi : Beatrice Borromeo è incinta del secondo figlio secondo figlio in arrivo per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi . A quasi un anno dalla nascita del primo figlio Stefano, avvenuta a febbraio 2017, la principessa e giornalista è di nuovo incinta . A dare la notizia è il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola. Proprio perché in dolce […] L'articolo Beatrice Borromeo incinta : secondo figlio per Pierre Casiraghi proviene da Gossip ...

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi alla Festa Nazionale di Monaco : Sarà stato per il sole in faccia, o per la scarsa propensione di mostrarsi in pubblico, fatto sta che Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi non hanno dato l’impressione di essersi divertiti molto domenica 19 novembre, durante le celebrazioni per la Festa Nazionale di Monaco. E la tradizionale uscita sul balcone, per salutare i sudditi del piccolo regno, ha visto più musi lunghi che sorrisi. LEGGI ANCHECome i principini di Monaco hanno ...