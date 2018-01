Metrò del mare | Cammarano M5S | risorse spese senza programmazione nè logica | servizio a

Metropolitane : Delrio firma decreti per 2 miliardi - Roma e Milano al top : Fondi anche a Torino (223 mln), Genova (137,3), Catania (59), Padova (56) e Firenze (47 milioni)...

Delrio - 2 mld per linee metropolitane : (ANSA) - ROMA, 2 GEN - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto di riparto di 1,397 miliardi per le linee metropolitane, filoviarie e in generale del ...

Sindaci della Città Metropolitanadi Bari a Bitonto il 2 gennaio per manifestazione pubblica contro la violenza : ... i rappresentanti istituzionali saranno insieme ai cittadini comuni e ai rappresentanti delle parrocchie, dei comitati di quartiere e del mondo dell'associazionismo per un collettivo momento di ...

I biglietti della metro di Milano si potranno comprare con la carta di credito direttamente ai tornelli : Nei prossimi mesi le stazioni della metropolitana di Milano verrano dotate di un sistema che permetterà di acquistare i biglietti senza usare le macchinette o andare in biglietteria. A partire da gennaio verranno installati dei “pos contactless” su tutti i The post I biglietti della metro di Milano si potranno comprare con la carta di credito direttamente ai tornelli appeared first on Il Post.

E Sala fa una cosa di sinistra : biglietto del Metrò a due euro : Per far digerire la pillola amara ai milanesi (e non solo a loro) il sindaco Beppe Sala ha annunciato la stangata con un anno di anticipo. 'Dal primo gennaio del 2019 - ha avvisato ieri - il biglietto ...

Banche : Mediocredito Fvg entra nel perimetro del gruppo Iccrea - Udine 20 : 'Abbiamo lavorato con forte determinazione per questo obiettivo, in una fase storica segnata da straordinarie complessità di sistema, e nondimeno salvaguardando un asset strategico per l'economia ...

A Reggio Calabria è ormai tutto pronto per la 4ª edizione del "TarantaWineFest Note Metropolitane 2017" : Per Sabato 30 Dicembre è prevista per le vie del centro storico del paese animazione con suonatori tradizionali e grande chiusura spettacoli con il concerto di Ciccio Nucera Band special guest Nino ...

Nella metropolitana di Stoccolma si è spalancata la bocca dell’inferno : Una galleria d’arte sotterranea. Non una qualsiasi ma la «più lunga» del mondo. A detenere questo record è la metropolitana di Stoccolma: oltre 90 delle sue 110 stazioni espongono opere d’arte. ...

Nella metropolitana di Stoccolma si è spalancata la bocca dell'inferno : L'unica cosa che serve per visitare la galleria d'arte più lunga del mondo è quindi il biglietto della metro. Ne esistono diverse formule, anche 'ad ore' e in certi periodi dell'anno sono anche

Mosca - autobus si schianta sulle scale della metropolitana : 5 morti : Il 25 dicembre, un autobus è finito dentro un sottopasso che porta all’ingresso della metropolitana di Mosca alla fermata di Slavyansky Boulevard nella zona occidentale della città uccidendo almeno 5 persone e causando 15 feriti. L’autista, un russo e non ubriaco, è stato arrestato anche se secondo i primi riscontri si ritiene che all’origine dell’incidente ci sia un problema tecnico al mezzo L'articolo Mosca, autobus si ...

Mosca - bus si schianta contro sottopassaggio della metro : 4 morti : Un bus passeggeri si è schiantato contro un marciapiedi a Mosca finendo in un affollato sottopassaggio pedonale di una stazione della metropolitana e il bilancio è di almeno quattro morti e 15 feriti. ...

