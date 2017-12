Verona | Caceres | ' L' esultanza? Rispetto la Juventus ma'

Verona - Pecchia parla di Caceres : l’infortunio ed il futuro del difensore : “Faccio i complimenti ai miei, sono orgoglioso della mia squadra perche’ abbiamo affrontato la gara con coraggio nonostante l’avversario. Nel momento in cui si poteva pensare che potessimo fare qualcosa in piu’ e’ venuta fuori la qualita’ della Juventus. Dovevamo essere piu’ concreti in certe situazioni perche’ potevamo fare male a una grande squadra che ha affrontato questa sfida con il piglio di ...

Verona-Juventus 1-3 : doppio Dybala - a segno anche Matuidi e Caceres : L'ultima partita del 2017 ci restituisce il vero Paulo Dybala, che firma il 3-1 con cui la Juve vince a Verona. Dopo l'immediato gol di Matuidi, i bianconeri si rilassano fino al gran gol dell'ex ...

Verona-Juventus 1-1 diretta - highlights : Caceres-Matuidi video gol : Verona-Juventus 1-1 HELLAS VERONA: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Zuculini, Buchel B.; Rómulo, Bessa, Verde; Kean JUVENTUS: Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; ...

Verona-Juventus 1-1 La Diretta Matuidi apre - Caceres pareggia : La Juventus chiude un 2017 di alto livello (sesto scudetto consecutivo e finale di Champions League, al di là di come poi si sia conclusa) andando in visita al Bentegodi di Verona, dove affronta l'...

Gol Caceres - ecco la rete dell’ex : pareggio del Verona contro la Juve [VIDEO] : Gol Caceres – Si sta giocando l’ultima gara valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Juventus che si stanno affrontando in una gara importante per salvezza e scudetto. Inizio super per la squadra di Allegri, ‘sassata’ di Higuain che colpisce il palo, Matuidi è bravo a farsi trovare pronto e portare in vantaggio la Juventus. Nella ripresa la reazione della squadra di Pecchia, pareggio di Caceres. Gol ...

Verona : Caceres - Romulo - Kean - gli ex bianconeri per fermare la Juve : Proveranno a tormentare la Juventus come, nel celebre racconto natalizio di Charles Dickens fecero i tre fantasmi con l'avaro Ebenezer Scrooge. L'intreccio viaggia attorno a loro, gli ex bianconeri ...

Calciomercato Lazio - la ‘contropartita’ al Verona che sblocca l’affare Caceres : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da due vittorie consecutive, quelle in campionato e Coppa Italia contro Crotone e Fiorentina, adesso la squadra di Simone Inzaghi si prepara per affrontare il big match contro l’Inter. Nel frattempo si stanno valutando le strategie per il mercato di gennaio, si avvicina l’arrivo a gennaio di Caceres. L’accordo tra Lazio e Verona prevedeva il prestito fino a gennaio e poi il ...

Pagelle Verona-Milan 3-0 : Kalinic disastroso - Romulo e Caceres sugli scudi : Pagelle Verona-Milan – Per il Milan è ancora ‘fatal Verona’. Gli scaligeri hanno dominato i rossoneri vincendo meritatamente e conquistando tre punti importantissimi per la corsa salvezza. Prova disastrosa di Kalinic, mai incisivo e spesso fuori dal gioco. In generale nel Milan molti insufficienti. Nel Verona grande prova di Nicolas, Caceres e Romulo, per distacco i migliori in campo. Pecchia salva la panchina, profondo ...

Diretta / Spal-Verona (risultato live 0-2) streaming video e tv : contropiede perfetto di Caceres! : Diretta Spal-Verona: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 16:23:00 GMT)

Verona-Genoa - probabili formazioni e ultimissime : dubbio Caceres - conferma per Pandev : Verona-Genoa, probabili formazioni e ultimissime: dubbio Caceres, conferma per Pandev Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Genoa, probabili formazioni E ultimissime – Verona-Genoa sarà l’ultima partita di questo lunghissima 15a giornata di Serie A. Allo stadio ‘Bentegodi‘ alle ore 21 andrà in scena una partita importante in ottica ...

DIRETTA / Verona Bologna (risultato live 2-1) streaming video e tv : Caceres riporta avanti l'Hellas : DIRETTA Verona Bologna info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 13^ giornata(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 21:28:00 GMT)

Serie A Verona - affaticamento muscolare per Caceres : Verona - Martin Caceres non risponderà alla chiamata dell' Uruguay : il giocatore infatti ha accusato un affaticamento muscolare al flessore destro accusato durante Cagliari -Hellas Verona. Per il ...

Serie A Verona - differenziato per Zaccagni. Caceres aumenta i carichi : Verona - Seduta mattutina per il Verona , presso lo Sporting Center Il Paradiso di Peschiera in vista del prossimo impegno di campionato, con il Cagliari . La squadra, agli ordini dell'allenatore ...