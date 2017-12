Discorso Mattarella Capodanno 2018 Diretta streaming video messaggio fine anno

Sergio Mattarella - il Discorso di fine anno dallo studio alla vetrata del Quirinale : Sergio Mattarella parlerà alla nazione in diretta dallo studio alla vetrata . Il discorso sarà trasmesso a reti unificate alle 20.30. La location molto istituzionale è quella dove di solito si ricevono le delegazioni ufficiali in visita e dove svolge le consultazioni. Ad arricchire il ‘set’ solo le bandiere italiana ed europea, per sottolineare il carattere istituzionale di un discorso che arriva a tre giorni dal decreto di ...

Come vedere in streaming il Discorso di fine anno di Mattarella : Sarà trasmesso in diretta dalle 20.30 e potrebbe durare meno di dieci minuti