Lo ‘Sportello dei Sogni’ in campo per i malati oncologici

Tempo di lettura: 3 minutiIncontrare Geolier, dormire su una casetta sull’albero, restaurare una vecchia moto del nonno: sono alcuni dei desideri che giovanihanno chiesto allodei. Grazie ai fondi che si raccoglieranno nel corso dell’evento “Il bosco incantato” – che si terrà mercoledì 27 novembre all’interno del vivaio Verde Garden (via San Nicola di Pastena) a Salerno – si potrebbero realizzare alcuni di questi sogni giunti da tutta Italia. Ad ideare l’iniziativa benefica sono stati la presidente dello Sportello dei Sogni, Fiorangela Giugliano, insieme al proprietario del Vivaio Verde Garden Giovanni Naddeo e al consulente di comunicazione food&wine, Ciccio Costantino. “Sono convinta che questo evento – ha sottolineato la presidente Fiorangela Giugliano – possa donare tanta luce in un periodo così buio per i pazienti che si trovano a fronteggiare la malattia.