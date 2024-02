Campioni di vita | a Monza studenti a lezione di inclusione con tre atleti olimpici e paralimpici

sito in provincia di Monza - Brianza e abilmente mascherato dall' Infatti, tutti i campioni sono risultati oltre il limite crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – C’erano quasi 400di sei scuole superiori all’appuntamento di questa mattina al Teatro Villoresi per la terza tappa 2024 di #di, un'iniziativa a carattere nazionale, promossa ormai da diversi anni dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico. Obiettivo dell’evento, che ha visto la presenza di tressimi dello sport mondiale olimpico e paralimpico come Andrea Lucchetta, Oney Tapia e Oxana Corso, era quello di sensibilizzare i giovani su valori importanti come il rispetto delle altre persone e delle loro diversità, l’e la capacità di affrontare ogni sfida con determinazione e passione. Elementi che si coniugano perfettamente con lo sport e con la competizione ...