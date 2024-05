Stuprano una ragazza su una nave da crociera - arrestati tre francesi a Genova

(Di lunedì 20 maggio 2024) La polizia di frontiera del porto diha arrestato tre uomini di nazionalità francese con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di unadi 19 anni. Lo stupro sarebbe avvenuto sabato scorso a bordo di unada, una studentessa, era in gita scolastica con la classe e si era imbarcata nel porto di Civitavecchia.

