Assange - no all’estradizione | ci sarà un nuovo processo di appello

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’Alta Corte di Londra ha concesso un ulteriorea Juliancontro l’estradizione negli Stati Uniti, riconoscendo come “non infondate” le argomentazioni della difesa del fondatore di WikiLeaks sul first appeared on il manifesto.

