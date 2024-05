Mo | media - ‘4 morti nel sud del Libano’

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tel Aviv, 20 mag. (Adnkronos) – Quattro persone sono state uccise in un attacco dell’Idf nel sud del Libano. Lo hanno riferito iisraeliani, aggiungendo che poco dopo le sirene di intrusione di aerei ostili hanno suonato in tutto il nord di Israele. L'articolo CalcioWeb.

"Onestamente faccio già fatica a seguire il caso di mia figlia e non ho seguito assolutamente quello di Chico Forti . Il profilo basso dipende da cosa si intende: il governo con noi ha avuto 11 mesi di profilo basso per fare tutto quello che era ...

"Onestamente faccio già fatica a seguire il caso di mia figlia e non ho seguito assolutamente quello di Chico Forti . Il profilo basso dipende da cosa si intende: il governo con noi ha avuto 11 mesi di profilo basso per fare tutto quello che era ...

L’Italia ha bisogno del suo ceto medio. Cida spiega come ritrovarlo - L’Italia ha bisogno del suo ceto medio. Cida spiega come ritrovarlo - Si dice spesso che le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia italiana. Ed è proprio così, il cuore pulsante dello Stivale è nella manifattura. Se poi il discorso si allarga ai pro ...

Fonico Palmerini incontra i ragazzi delle medie di Paganica - Fonico Palmerini incontra i ragazzi delle medie di Paganica - Emozione e momenti di confronto, questa mattina a Paganica, frazione dell'Aquila, per la presenza a scuola di Alessandro Palmerini, uno dei fonici e tecnici del suono di presa diretta italiani più sti ...

Tajani: “Morte di Raisi Mi auguro che la nuova dirigenza dell’Iran lavori per la pace la stabilità in Medio Oriente” - Tajani: “Morte di Raisi Mi auguro che la nuova dirigenza dell’Iran lavori per la pace la stabilità in Medio Oriente” - L’Italia, ha proseguito, “continua a lavorare per la stabilità e la pace e per la soluzione della crisi palestinese, due popoli due stati”. “Raisi è morto, con lui anche il ministro degli Esteri”.