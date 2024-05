Liceo Copernico senz’acqua - 1 700 studenti mandati a casa | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Bologna, 20 maggio 2024 - Finita la prima ricreazione, alle 10 i 1.700 copernicani sono stati, dalla preside del, Fernanda Vaccari, perché, a causa dei lavori in emergenza del tram in zona fiera, Hera ha chiuso l’acqua. Il tutto senza avvertire ilche, oltretutto, si è trovato ad affrontare una situazione igienica molto critica. Tutto comincia con il cantiere della linea rossa del tram in zona fiera-San Donato. Il consorzio Cmb che esegue i lavori per conto del Comune, nei giorni scorsi, avvisa Hera della necessità del suo intervento per allacciare vecchie-nuove tubature. Hera fornisce, al consorzio, l’elenco degli utenti che saranno coinvolti nell’operazione e che andranno avvisati dello stop dell’acqua. In quella lista ilnon c’è. Questa ...