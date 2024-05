(Di lunedì 20 maggio 2024) Via alla possiblità di inoltrare il modello 730 assieme e il modello Redditi. Le scadenze sono rispettivamente il 30 settembre e il 15 ottobre di quest’anno

quando scattano i controlli preventivi sul Modello 730? Nel momento in cui la dichiarazione dei redditi dovesse contenere alcuni elementi di incoerenza l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di bloccare il rimborso del credito che spetta al ...

730 precompilato, occhio ai controlli preventivi: ecco da quando - Per tutte le informazioni sui modelli ne abbiamo parlato in questo articolo ... molto più alte di quelle comunicate dagli enti che predispongono la dichiarazione precompilata). Infine viene inclusa la ...

Modello 730, quali spese si possono portare in detrazione nel 2024 - Da oggi è possibile modificare il modello 730. Una voce importante è costituita dalle spese che possono essere portate in detrazione.

730 precompilato, da che ora si può modificare e inviare - Il 20 maggio è la giornata a partire dalla quale il modello 730/2024 si può modificare e inviare. Tutti i contribuenti che vogliono inviare al più presto la dichiarazione dei redditi per non perdere l ...